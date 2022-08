La Lamborghini Urus è pronta a rinnovarsi. A farlo capire è il primo teaser ufficiale del restyling che anticipa il look del SUV emiliano, il cui debutto è atteso durante il Concorso d’Eleganza di Pebble Beach del 21 agosto.

Il breve video mostra rapidamente le forme della Urus e lascia immaginare che, per festeggiare al meglio il debutto, Lamborghini stia preparando un passaggio da record alla cronoscalata Pikes Peak.

È la versione Performante?

Lo stretto e tortuoso percorso di 19,9 km e composto da 156 curve sarà il primo terreno di prova della Urus EVO?

Ad accompagnare il teaser è presente la scritta “Performance reaches a new dimension”, ossia “Le prestazioni sono pronte a raggiungere una nuova dimensione”.

Proprio l’accento rivolto alle prestazioni fa pensare che Lamborghini potrebbe presentare la tanto chiacchierata versione Performante. Già avvistata dalle nostre spie negli scorsi mesi, questa Urus non elettrificata dovrebbe montare un V8 spremuto fino a 700 CV e avere un assetto orientato alla pista.

Pronta anche l’ibrida

Al tempo stesso, comunque, non possiamo escludere a priori l’arrivo della prima Lamborghini Urus ibrida plug-in. Anch’essa, infatti, è stata ripetutamente vista in fase di test ed è probabile che sia in grado di esprimere una potenza da record tra tutte le Lamborghini.

Lamborghini Urus ibrida plug-in, le prime foto spia

Il SUV potrebbe ricevere una versione modificata del powertrain ibrido plug-in della Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid per raggiungere una potenza di circa 820 CV e garantire performance da urlo.

Nella rinnovata gamma della Urus, comunque, resterà spazio per il 4.0 V8 biturbo “base” da circa 650-660 CV.

Sta di fatto che la Urus Performante e la Urus PHEV saranno due delle tre novità del Toro attese nel 2022. La terza sarà la Huracan Sterrato.