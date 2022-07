Il 21 agosto, al Concorso d’Eleganza di Pebble Beach, Lamborghini toglierà i veli al restyling della Urus. Intanto, la Casa continua a raccogliere dati con nuovi e approfonditi test su strada.

Uno degli ultimi avvistamenti, però, ha portato con sé delle novità inaspettate. Nel video spia di Varryx probabilmente vediamo per la prima volta la tanto chiacchierata Urus “Performante”.

Pronta per il circuito

Nel video dello youtuber si possono notare tre Urus mentre rientrano nel quartier generale di Sant’Agata Bolognese. Tra i tre, il modello più curioso è l’ultimo, il quale presenta una pesante mimetizzazione nella parte anteriore e diversi dettagli inediti. Le camuffature sono piuttosto insolite, soprattutto se si considera che il restyling della Urus è stato già ripreso quasi senza veli negli scorsi mesi.

Cosa si cela dietro teli e adesivi, quindi? Qualche indizio in più arriva guardando la fiancata e il posteriore. Di lato, la Lamborghini sembra mostrare delle ruote più aggressive del modello di base, forse con pneumatici Pirelli 325/30 e un impianto frenante maggiorato. Ancora più interessante è lo spoiler integrato nel tetto che lascia presagire una variante ad alte prestazioni con assetto da pista.

Le motorizzazioni del restyling

Le potenzialità di questa Urus Performante (questo il possibile nome, ancora non confermato da Lamborghini) restano ignote, così come sono sconosciute le modifiche al propulsore nel modello restyling.

Lamborghini potrebbe aver aggiornato il 4 litri V8 biturbo per superare i 650 CV e 850 Nm, mentre la variante Performante sarebbe in grado di abbattere il muro dei 700 CV per prestazioni ancora più mozzafiato.

Lamborghini Urus ibrida plug-in, le prime foto spia

Sta di fato che la Urus diventerà anche ibrida plug-in. Non è chiaro se il powertrain elettrificato debutterà già a Pebble Beach, ma secondo alcuni rumors potrebbe trattarsi di un’evoluzione del sistema montato dalla Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid. Sull’ammiraglia tedesca, il V8 lavora insieme ad un motore elettrico per un totale di 700 CV, ma è probabile che sulla Urus questo valore possa crescere a 820 CV.