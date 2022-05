La Lamborghini Urus sta per compiere 4 anni e per lei, come ampiamente anticipato, sta arrivando il momento del più classico dei restyling di metà carriera. Una rinfrescata estetica e non solo più volte vista grazie a numerose foto spia, alle quali si aggiungono quelle che pubblichiamo oggi, col SUV del Toro ormai senza più camuffamenti.

Non è quindi difficile notare quali saranno le novità della carrozzeria, composte da un frontale ridisegnato con linee orizzontali a caratterizzalo, assieme ai "baffi" laterali nella parte alta creati per lasciare spazio al radar per i vari sistemi di assistenza alla guida. Sembra cambiare anche il disegno dei proiettori e quello del cofano.

Stesso discorso per il posteriore, con nuove prese d'aria ed estrattore differente, mentre le luci sembrano non essere state toccate dal lavoro di restyling. Ultimo particolare che balza all'occhio riguarda gli scarichi, con 2 piccoli terminali - uno per lato - al posto delle 4 bocche di cannone della Urus attuale. Potrebbe trattarsi - anzi, con ogni probabilità sarà così - di una soluzione provvisoria adottata dai muletti. Anche se...

Ibrido in vista?

La Lamborghini Urus fotografata durante i test potrebbe infatti essere mossa da un nuovo sistema elettrificato, caratterizzato proprio da terminali meno esagerati. Elettrificazione che, sappiamo bene, è ormai destinata a far parte di tutta la nuova gamma di Sant'Agata e il SUV non farà certo eccezione, inizialmente con un modulo mild hybrid.

Alla base comunque ci sarà sempre lo stesso V8 biturbo di 4 litri che attualmente sprigiona 650 CV e 848 Nm metro, ma col restyling potrebbe salire ulteriormente di cavalleria e coppia. Un upgrade che potrebbe far parte della versione "normale" o essere dedicato alla Urus Evo ancora più speciale (denominata, pare, Performante), con la gamma che potrebbe quindi "sdoppiarsi" in termini di prestazioni e anche caratterizzazioni estetiche.

Tutte indiscrezioni che per ora non hanno trovato riscontro in dichiarazioni ufficiali e ci toccherà attendere la presentazione ufficiale, probabilmente prevista per agosto in occasione del Concorso d'Eleganza di Pebble Beach 2022.