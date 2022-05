Cresce l’attesa per la Lamborghini Huracan Sterrato, la variante dedicata al fuoristrada della supercar di Sant’Agata Bolognese. Presentata con un concept nel 2019, il modello prenderà vita con una versione a tiratura limitata (si parla di 1.000 esemplari) che debutterà nel corso del 2022.

Uno dei prototipi della Sterrato è tornato a farsi vedere in questi giorni con delle nuove foto spia che mostrano camuffature ridotte al minimo e alcune novità per la carrozzeria.

Non passa inosservata

Già dal primo sguardo è evidente che non si tratti di una Huracan come le altre. La supercar per tutti i terreni veste una carrozzeria più larga in corrispondenza dei passaruota ed è equipaggiata con pneumatici da 20”. Inoltre, è evidente la maggiore altezza da terra rispetto agli altri allestimenti, senza dimenticare la presa d’aria supplementare installata sul tetto per fornire ancora più ossigeno al motore.

In precedenza, la Sterrato era stata avvistata con un alettone aggressivo, una barra LED supplementare installata sul paraurti e barre portatutto sul tetto. È probabile, quindi, che il prototipo delle nuove foto spia non sia ancora definitivo e che sul modello di serie ci sarà spazio per tanti altri accessori unici.

Cambia anche “sotto pelle”

Oltre all’estetica da fuoristrada, la nuova Huracan dovrebbe equipaggiare protezioni aggiuntive nel sottoscocca, minigonne rinforzate, paraspruzzi e diversi accorgimenti per isolare ulteriormente il motore da polvere e fango.

Per la Lamborghini si pensa anche ad un filtro dell’aria più grande ed efficiente per bloccare i detriti e migliorare l’affidabilità del propulsore nell’utilizzo più intenso. Inoltre, anche la meccanica sarà rivista, con una nuova taratura della trasmissione e delle sospensioni. La potenza del 5.2 V10, invece, dovrebbe attestarsi sempre tra i 610 e i 640 CV, mentre la trazione sarà solo integrale.