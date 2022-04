Un progetto apparentemente folle sta per vedere la luce a Sant'Agata Bolognese. Si tratta della Lamborghini Huracan Sterrato, una particolarissima versione rialzata della supercar, dotata di trazione integrale e passaruota in materiale grezzo.

Abbiamo provato a immaginarla prima del debutto con un nostro render esclusivo che ne anticipa i dettagli.

Più alta

Come si può vedere dal nostro disegno e in base a quanto abbiamo visto nelle ultime foto spia, questa nuova versione della supercar di Sant'Agata Bolognese è pronta a guadagnare qualche centimetro in più di altezza da terra, grazie a una nuova configurazione delle sospensioni specifica. Esteticamente sarà essere dotata di paraurti modificati e di un'estetica che potremmo definire "allroad" (per citare un'altra auto del Gruppo Volkswagen).

Un'auto sportiva potrebbe sembrare apparentemente incompatibile con questo tipo di modifiche alla carrozzeria, ma nelle ultime foto spia l'auto è apparsa molto aggraziata, con un design complessivo che ha incuriosito i fan di tutto il mondo. Questo grazie anche ai particolari accessori di cui il muletto era dotato, come una grande barra luminosa a LED frontale e un portapacchi sul tetto, su cui campeggiava anche una doppia presa d'aria.

Integrale

La Lamborghini Huracán Sterrato sarà anche dotata della trazione integrale che, grazie all'assetto rialzato, dovrebbe permettergli di percorrere anche tratti sterrati e innevati senza particolari problemi. Il motore poi dovrebbe continuare ad essere il noto 5.2 V10 aspirato, disposto in posizione centrale e in grado di erogare 640 CV e 600 Nm di coppia. Il cambio automatico a doppia frizione a sette rapporti sarà invece ricalibrato per ottimizzare le prestazioni in fuoristrada.

Il prototipo della Sterrato è stato presentato per la prima volta al pubblico nel giugno del 2019 già funzionante, cioè completo di ogni dettaglio e in grado di percorrere i primi metri su strada. Al debutto ha colpito subito il pubblico grazie ai passaruota sovradimensionati con viti a vista, alle carreggiate più larghe di 40 millimetri e alle gomme particolari di sezione più larga rispetto alla misura standard prevista per la supercar in versione "normale".

Il modello definitivo di Lamborghini Huracán Sterrato sarà presentato quest'anno e sarà una delle quattro novità termiche per il 2022 del Brand. Voci vicine alla Casa, ma non ufficiali né confermate, dicono che potrebbe essere commercializzata, in edizione limitata, a un prezzo di partenza indicativamente superiore ai 240.000 euro.