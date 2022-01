Lamborghini si prenderà ancora qualche anno prima di mostrare al mondo le sua prima auto elettrica. Nel frattempo il Toro continuerà a far sognare alzando il livello delle prestazioni, esplorando anche soluzioni inedite. Tra le novità Lamborghini annunciate per il 2022, infatti, ci sarà nientemeno che la Huracan Sterrato, una variante all terrain vista in veste di prototipo due anni fa e sorprendentemente portata in produzione.

In effetti, pare che nell'anno nuovo a Sant'Agata saranno proprio i modelli a ruote alte a monopolizzare l'attenzione: arriverà infatti anche l'atteso restyling del SUV Urus, che prenderà il nome di Urus S e proporrà una variante Performante ancora più spinta nelle prestazioni. Infine, non mancherà l'ormai classico appuntamento con una vettura speciale in esemplare unico, probabilmente ancora su base Aventador.

Ecco dunque le novità Lamborghini per il 2022:

Lamborghini Huracan Sterrato

Quando nel 2019 venne presentata la Lamborghini Huracan Sterrato Concept da Sant'Agata dichiararono di averla prodotta per rispondere al preciso desiderio di una fetta non trascurabile della sua clientela, il cui sogno è quello di poter guidare una supercar fuoripista e scatenare la potenza là dove non c'è asfalto.

Lamborghini Huracan Sterrato Concept

Ecco quindi la strana Lamborghini Huracan Sterrato Concept, col suo assetto rialzato di quasi 5 cm e carreggiate allargate di 3 cm, cerchi da 20" con pneumatici offroad, scocca rinforzata e profili sagomati per renderla meno suscettibile alle rampe e ai sassi. In più, la presenza di un controllo della dinamica LDVI calibrato ad hoc, permette di esaltante la guida con scarsa aderenza. Tutte caratteristiche che ritroveremo sul modello di serie.

Nome Lamborghini Huracan Sterrato Carrozzeria Berlinetta 2 posti in configurazione cross Motore Benzina Data di arrivo Giugno 2022 Prezzo da comunicare

Lamborghini Urus S

L'atteso restyling della Lamborghini Urus debutterà in primavera: come da tradizione Lamborghini, è logico aspettarsi interventi estetici mirati che non stravolgeranno il design, assieme ad aggiornamenti per l'infotainment, colori e finiture.

Lamborghini Urus S, le foto spia al Nurburgring

A questo dovrebbe corrispondere un leggero upgrade meccanico che aumenti la potenza di 10-20 CV rispetto ai 650 di oggi, e qualche affinamento alla trasmissione e ai sistemi di gestione della dinamica.

Nome Lamborghini Urus S Carrozzeria SUV Motori Benzina Data di arrivo Marzo 2021 Prezzi da 240.000 euro (da confermare)

Lamborghini Urus Performante

Oltre al restyling, Lamborghini Urus ha in serbo un'altra novità: come suggerisce il nome, Urus Performante è una versione più veloce e dall'handling evoluto, che arriverà con un abbigliamento maggiormente caratterizzato in chiave sportiva.

Non si conoscono dettagli in merito alla potenza, che potrebbe salire ancora rispetto alla Urus S e avvicinarsi ai 700 CV. Potrebbe però essere questa la destinazione degli strani cerchi con monodado centrale recentemente visti su un esemplare in prova. Non è noto, inoltre, se sarà presentato insieme a Urus S o se arriverà in un secondo momento.

Nome Lamborghini Urus Performante Carrozzeria SUV Motore Benzina Data di arrivo Marzo 2022 (da confermare) Prezzi da comunicare

Lamborghini one-off

Non passa anno senza che Lamborghini proponga una serie limitata o un esemplare unico e anche nella lista novità del 2022 ce ne sarà una. Da Sant'Agata ci si attende infatti una nuova one-off.

Lamborghini prototipo

Non è noto se si tratterà di una speciale su base Aventador o Huracan, potrebbe però essere quella lo strano prototipo dai curiosi scarichi alti e centrali avvistato recentemente nei dintorni di Sant'Agata Bolognese e identificato come la possibile erede della Aventador stessa.