Con un po' di sorpresa ci oggi ci troviamo di fronte a nuove spy photo con protagonista la Lamborghini Huracan, pizzicata durante classici test in mezzo alla neve. Non si tratta però della variante Sterrato, quella con un inusuale assetto rialzato, ma di una Huracan normale "agghindata" con alcuni elementi ancora più sportivi e una curiosa barra LED sull'anteriore.

Di che variante di Huracan si tratta quindi? Difficile dirlo, anche perché i rumors circolanti negli ultimi tempi si sono sempre concentrati sulle motorizzazioni - con l'addio all'endotermico puro da parte di Sant'Agata e un approdo nel porto dell'elettrificazione - e la carta di identità della sportiva del Toro rimane quindi sconosciuta. Almeno in parte.

Un po' di STO

Come detto alcuni elementi estetici della Huracan che vedete in foto sembrano essere ripresi dalla STO, la variante più estrema figlia delle versioni da pista, specialmente nella parte posteriore dominata dal grosso diffusore e dell'altrettanto importante alettone. Quest'ultimo però sembra essere leggermente più piccolo di quello della versione più potente della sportiva bolognese, e con un disegno differente.

La Lamborghini Huracan delle foto potrebbe rappresentare una sorta di punto d'incontro tra la STO e la "normale", meno estrema nelle forme e nell'aerodinamica ma con lo stesso motore (il V10 aspirato da 640 CV) a spingerla. Secondo alcuni il suo nome potrebbe essere Huracan JV Stradale, ma si tratta di pure speculazioni. Potrebbe invece trattarsi di un primissimo muletto della "entry level" del Toro con motorizzazione elettrificata.

Non nel 2022

La domanda non riguarda però solo il nome del misterioso modello, ma anche la sua data di uscita: le novità Lamborghini per il 2022 saranno 4 e comprenderanno la già citata Huracan Sterrato, il restyling della Urus - assieme all'inedita versione Performante - e una one off molto probabilmente basata sulla Aventador.

Sembra quindi che in calendario non ci sia spazio per una nuova versione della Huracan, che potrebbe quindi debuttare nel corso del 2023.