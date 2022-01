Una Lamborghini più alta da terra e adatta per affrontare qualsiasi tipo di terreno. No, non stiamo parlando della Urus, ma della Huracan Sterrato, il cui concept è stato presentato nel giugno 2019. Si tratta di una versione "fuoristradata" della supercar V10 a motore centrale di Sant'Agata Bolognese, caratterizzata da uno stile più robusto e da sospensioni rialzate.

I nostri fotografi ne hanno avvistato un esemplare in fase di test sulla neve e, a giudicare dalle poche camuffature sulla carrozzeria, sembrerebbe proprio che possa arrivare in produzione entro la fine del 2022.

Cosa cambia rispetto alla Huracan

Lamborghini ha annunciato che, quest'anno, svelerà quattro nuove auto: l'Aventador andrà in pensione e verrà sostituita, e la Huracan e la Urus verranno aggiornate. Manca, quindi, un'ultima novità che, facendo due più due, potrebbe essere proprio la Huracan Sterrato. A giudicare dalle foto, l'altezza da terra di questo muletto è decisamente maggiore rispetto a quella di una versione standard e, considerando le condizioni ambientali, diamo per certa la presenza della trazione integrale di serie.

Ci sono poi altri dettagli decisamente insoliti per una Lamborghini, tra cui le protezioni sottoscocca anteriori e posteriori e le barre del tetto, per non parlare delle luci LED aggiuntive montate sul bagagliaio anteriore; in più, sul tetto si vede bene anche una presa d'aria aggiuntiva per ossigenare il grande V10 da 5,2 litri aspirato. Non fate caso ai diversi colori delle pinze dei freni: la versione di serie avrà un colore unico per entrambi gli assi.

Purtroppo, il prototipo non sembra avere il body kit del concept Sterrato con i passaruota maggiorati e i rivetti a vista. Per avere un'idea delle proporzioni, la Sterrato presentata nel 2019 ha, rispetto alla Huracan standard, gomme più larghe di 4 cm, un'altezza maggiore di 4,7 cm e cerchi da 20" con pneumatici dalla spalla generosa. A livello meccanico, invece, gli ingegneri hanno ricalibrato il sistema di trazione integrale e il cambio automatico a doppia frizione a sette marce per rendere al meglio in fuoristrada.

Fotogallery: Lamborghini Huracan Sterrato Concept

7 Foto

Lamborghini Huracan Sterrato VS Porsche 911 Safari

Pochi giorni dopo la presentazione del concept Sterrato, il direttore tecnico di Lamborghini Maurizio Reggiani ha confermato che la Casa avrebbe prodotto fisicamente l'auto e realizzato su di essa un buon profitto.

Secondo indiscrezioni, arriverà sul mercato nella seconda metà del 2022 e prodotta in un numero di esemplari limitato compreso tra 500 e 1.000 ad un prezzo di circa 240.000 euro ad auto. Lamborghini non è l'unica Casa del Gruppo Volkswagen a puntare su una sportiva da fuoristrada: anche Porsche sta seguendo la stessa strada e tra pochi mesi svelerà la sua 911 Safari.