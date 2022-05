L’elettrificazione è una realtà e, nonostante le sportive più estreme sembrassero più lontane da questo cambiamento, anche per un mostro sacro come la Lamborghini Aventador è il momento di iniziare a salutare il V12 termico così come l’abbiamo sempre conosciuto, aspirato, onorato, desiderato e idolatrato.

Il 2022 sarà quindi un anno fondamentale anche per la Casa di Sant’Agata Bolognese, pronta a celebrare il 12 cilindri in più occasioni, di conseguenza anche il nostro Andrea non ha perso tempo, accettando l’invito di Lamborghini a trascorrere un pomeriggio con una Roadster parecchio speciale... ed ecco com’è andata!

La protagonista

Sua maestà, la Lamborghini Aventador 780-4 Ultimae Roadster e, più precisamente, uno dei 250 esemplari costruiti: è lei che riprende le celebrazioni di Motor1 dedicate al V12 visto che, a onor del vero, l’anno corrente è stato inaugurato da un altro Toro di pura razza emiliana, la Diablo.

Ma tornando a lei, delle 600 unità di Ultimae previste, solo 250 sono Roadster e 350 coupé, ma la sostanza non cambia: 780 cavalli a 8.500giri di potenza massima, ben 40 CV in più rispetto alla S e 10 CV in della già surreale SVJ, una furia scatenata sempre dal motore V12 di 60° assistito dal cambio robotizzato ISR a 7 rapporti.

Il peso? Per la Roadster si parla di 1.600 kg e un rapporto peso potenza esaltante, 1,99 kg/C, mentre la velocità massima è più di 355 km/h, per uno scatto da 0 a 100 km/h coperto in 2,9 secondi, grazie al grip assicurato dalla trazione integrale permanente.

6 ore insieme: dove si va?

Non in pista. Troppo semplice. E nemmeno a far la spesa, una scena già vista. L’obiettivo di questo video è stato quello di condividere il V12 con la sua terra natia, intesa come persone e luoghi che tanto hanno contribuito al successo del Toro emiliano.

Scoprirete, per esempio, l’officina dove è ricoverata la Fiat 125S del nostro Andrea, uno dei suoi posti del cuore dove sopra (o sotto) ai ponti si trovano sempre auto formidabili, stradali o da corsa. La scena poi sarà rubata da Bologna e dalla scenografica San Luca, coi suoi portici, ma è coi più piccoli appassionati che ne vedrete delle belle! Buona visione insieme al SAN V12!