Lamborghini ci aveva promesso novità importanti per il 2021 e così è stato. L’Aventador LP 780-4 Ultimae ha il V12 più potente della storia ed è la degna ultima incarnazione di uno dei modelli più iconici della Casa.

La Ultimae è semplicemente l’esaltazione massima del motore V12, un propulsore destinato a diventare merce rarissima in un futuro sempre più elettrificato.

L’ultima edizione del mito

Ad introdurre l’ultima Aventador della storia è il presidente di Lamborghini Stephan Winkelmann:

“Si tratta dell’ultima pura Lamborghini con motore V12. È l’Aventador definitiva e conclude nel migliore dei modi un’era straordinaria. È l’ultima della sua specie ed unisce la massima potenza con l’inimitabile DNA stilistico di Lamborghini”.

La nuova versione dell’Aventador si distingue per un paraurti ridisegnato per garantire prestazioni aerodinamiche molto simili alla già estrema SVJ. Il frontale presenta uno splitter maggiorato e prese d’aria aggiuntive per dare ancora più “ossigeno” a motore e impianto frenante. La coda della LP 780-4, invece, è realizzata in materiale leggero ed è ripresa dalla SVJ.

Di fianco, si notano i cerchi da 20” all’anteriore e 21” al posteriore Silver Dianthus disponibili in color bronzo, nero o grigio titanio montati su pneumatici Pirelli PZero Corsa.

L’ala posteriore è regolabile nelle tre posizioni chiusa, “massima performance” e “massimo handling” a seconda della velocità e della modalità di guida selezionata.

A tal proposito, si possono scegliere le configurazioni Strada, Sport e Corsa, oltre alla Ego. Quest’ultima consente di impostare singolarmente i parametri dell’auto come la taratura delle sospensioni, la risposta dell’acceleratore del cambio e la reattività dello sterzo.

Pronta a sfilare in pista

Come impone la tradizione Lamborghini, l’abitacolo è all’insegna del lusso. La Ultimae si distingue per i rivestimenti in pelle e alcantara, elementi in fibra di carbonio e il motivo a “Y” ricavato nella seduta. Lo stesso badge “Ultimae” è riportato vicino al sedile, mentre la placchetta dal lato del guidatore identifica il numero dell’esemplare che si sta guidando.

La tecnologia di bordo è completa e comprende il quadro strumenti interamente digitale e configurabile e il sistema d’infotainment con tanto di telemetria per l’utilizzo in pista.

Potenza e leggerezza purissime

780 cavalli: mai nessuna Lamborghini con motore V12 si era spinta così in alto. Il 6.5 aspirato “Longitudinale Posteriore” (LP) da 720 Nm è stato spremuto a fondo per ricavare 40 CV in più rispetto all’Aventador S e 10 in più rispetto alla SVJ.

Per raggiungere prestazioni ancora migliori, la carrozzeria in fibra di carbonio è stata alleggerita di 25 kg rispetto alla versione S. Il totale, quindi, è di 1.550 kg, ossia una potenza specifica di 1,98 kg/CV.

È proprio anche grazie alla sua leggerezza e al cambio robotizzato ISR a 7 rapporti che la Ultimae raggiunge i 355 km/h e sfiora gli 8.500 giri al minuto.

Lo 0-100 km/h è coperto in soli 2,8 secondi, mentre lo 0-200 km/h in appena 8,7 secondi. E anche quando si parla di potenza frenante, la LP 780-4 non scherza: per fermarsi da 100 all’ora servono solo 30 metri.

Come l’Aventador S, anche la nuova variante della Lamborghini può contare sulle quattro ruote sterzanti per essere ancora più agile in curva. Il sistema impiega solo 5 millisecondi per trasferire il movimento del volante all’asse posteriore e consente così una risposta praticamente immediata agli input del guidatore.

Il controllo di stabilità è stato perfezionato per fornire una risposta precisa e rapida in tutte le situazioni, anche in condizioni di ghiaccio o neve. Il grip è garantito anche dalla trazione integrale permanente. Il sistema Lamborghini Dinamica Veicolo Attiva (LDVA) fornisce di base più coppia alle ruote posteriori, ma può adeguarsi istantaneamente grazie ad una serie infinita di sensori.

Personalizzabile in tutto

L’Aventador LP 780-4 Ultimae verrà realizzata in 350 esemplari con carrozzeria coupé e 250 Roadster. Non mancano, ovviamente, le tante personalizzazioni per esterni e interni. Se i 18 colori standard e le 5 tinte per i rivestimenti dell’abitacolo non bastano, ad esempio, si può attingere alla lista di circa 300 colori disponibili del programma Ad Personam.

I primi esemplari sono già stati consegnati e i proprietari e il pubblico possono vedere dal vivo la Lamborghini al Festival of Speed di Goodwood in programma dall’8 all’11 luglio.