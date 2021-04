Per fare una statistica “a braccio” dei colori più scelti per un'auto basta guardare un qualsiasi viale di una città. Quasi sicuramente noterete modelli bianchi, neri e argento e sono proprio questi i colori più apprezzati al mondo (qui i risultati completi del rapporto 2020 redato da Axalta).

Esistono però dei clienti che desiderano delle tinte originali per rendere unica la propria supercar. Per loro, diverse Case hanno creato dei programmi di personalizzazione dedicati in cui si può scegliere qualsiasi aspetto dell’auto. Tra questi c’è Ad Personam, il programma avviato da Lamborghini.

Una selezione di colori da record

Nel programma Ad Personam c’è un team di specialisti che segue il cliente nelle varie fasi di personalizzazione fino alla creazione vera e propria. Tra l'altro, il programma di Lamborghini detiene il record nel mercato automotive per aver realizzato 348 colori unici, uno diverso dall’altro.

Grazie al contributo di esperti di neuromarketing, di psicologie del colore e del Centro Stile Lamborghini, la Casa del Toro ha creato cinque “Famiglie” di colori che si identificano con le varie estrazioni culturali, i gusti e le personalità di un certo gruppo di clienti.

La stessa Lamborghini, forte di questa esperienza di personalizzazioni, dice che la famiglia Sportiva “si adatta a tutti coloro che hanno una personalità audace, con un’anima giovane e che amano essere riconosciuti come promotori di una tradizione senza tempo”. Tra i colori proposti ci sono il Giallo Belenus, l’Arancio Xanto, il Verde Selvans e il Viola Pasifae. Le altre famiglie, invece, sono Contemporanea, Eclettica, Classica e Tecnica.

Il mercato più orientato alla personalizzazione è quello americano: qui il 20% degli acquirenti Lamborghini fa richiesta di tinte personalizzate. In questo mercato uno dei più richiesti è il Blu Cepheus, mentre nelle regioni di Europa, Medio-Oriente e Africa è il Verde Alceo. Infine, nella zona asiatica e pacifica spopola il Rosso Efesto.

Come un gioiello

La nuova frontiera della personalizzazione però non si limita al colore. Nella Pantone Diamond Coating, infatti, la Lamborghini viene ricoperta con una vernice trasparente che contiene micro cristalli sotto forma di polvere di diamante. In questo modo, la colorazione cambia tonalità in base ai riflessi della luce proprio come un gioiello.

Infine, le possibilità del tailor-made si estendono anche all’abitacolo. C’è chi ha richiesto le proprie iniziali ricamate negli interni, il proprio ritratto o anche l’immagine dello skyline della città preferita.