Tante case offrono la possibilità di costruire su misura la propria auto. C’è chi mette a disposizione una serie di rivestimenti speciali o degli adesivi con le proprie iniziali da mettere sulla carrozzeria. La Rolls-Royce Phantom a passo lungo che vi presentiamo si spinge ancora più in alto.

La collaborazione tra una coppia di clienti e il reparto Bespoke Design di Rolls-Royce, infatti, ha dato vita a questo esemplare unico. Nell'abitacolo della Phantom troviamo il legno di Koa, ottenuto da un raro albero che cresce solo sul terreno delle Hawaii.

Il legame con le Hawaii

L’ispirazione è partita dai clienti, Jack Boyd Smith Jr. e sua moglie Laura, che hanno vissuto nella città di Maui alle Hawaii. I clienti hanno voluto così portare nell’abitacolo della Phantom l’atmosfera della propria casa.

Gli alberi di Koa crescono solo alle Hawaii e sono protetti dallo Stato federale e dai Parchi Nazionali. Il legno può essere raccolto solo da associazioni specifiche dato che per la crescita della pianta sono necessarie delle condizioni molto particolari. Altri brand utilizzano un legno simile al Koa, ma per realizzare gli interni della Phantom è stato ricercato un esemplare purissimo.

I clienti hanno aspettato quindi tre anni prima che Rolls-Royce riuscisse a trovare il legno migliore.

Dal legno alle stelle

Aprendo la portiera è immediatamente visibile un’etichetta metallica che recita “Costruita a mano a Goodwood, Inghilterra, per Laura & Jack Boyd Smith Jr.”. La plancia è dominata dalla presenza del legno di Koa, mentre nel tunnel centrale si nota la preziosa aggiunta del vetro.

I sedili in pelle riprendono la colorazione Dove Grey dei dettagli esterni. Di notte e quando è chiuso, il tetto panoramico si mostra in tutta la sua bellezza con 1420 punti luminosi inseriti nella pelle Blue Navy. I punti sono sistemati in modo da ricreare la costellazione presente a Cleveland, in Ohio, nel giorno della nascita di Smith.

Nei sedili posteriori è disponibile un frigo per il proprio Champagne preferito, insieme a due flûte di cristallo con incise le iniziali del cliente.

Un pic-nic davvero unico

Non solo gli interni, ma anche la tinta della carrozzeria è stata personalizzata. Il colore della Koa Phantom è il Packard Blue, lo stesso della Packard Twelve Coupé, una rara vettura del 1934 presente nella collezione di auto del cliente.

Rolls-Royce ha così creato l’esatta colorazione di un’auto di quasi 80 anni fa testandola su oltre 40 pannelli della carrozzeria. Le finiture cromate sono invece decorate in Dove Grey e s’intonano ai cerchi in lega. Sulle portiere sono anche riportate le iniziali dei clienti “JBS Jr” e “LAS”.

A completare l’incredibile set di personalizzazioni, è un cestino da picnic realizzato sempre in legno di Koa con dettagli in pelle, porcellana e acciaio inossidabile. Solo il cestino ha richiesto più di 500 ore per essere realizzato e include due bicchieri da vino fatti a mano nella prestigiosa cristalleria Ajka in Ungheria.