A giugno 2019, giorno della sua prima comparsa, la Lamborghini Huracan Sterrato è sembrata solo un semplice "gioco" di Sant'Agata, una concept diversa fatta per provocare più che per anticipare una qualche variante strana della V10 del Toro.

E invece no: la Huracan dall'assetto rialzato era vera e il 2022 sarà l'anno del suo debutto ufficiale, anticipato oggi da un video teaser (chiamato "Beyond the concrete" che mette in mostra ciò che sa fare. Scorribande in mezzo al strade sterrate (per l'appunto), andando là dove ogni altra Huracan potrebbe solo sognare.

Come cambia

Il muletto della Sterrato protagonista del filmato è ancora coperto dalla pellicola di camuffatura, ma i tratti salienti della carrozzeria emergono comunque. Elementi come l'assetto rialzato (che sulla concept era di 47 mm superiore rispetto alla Huracan normale), gruppi ottici anteriori ridisegnati, nuove prese d'aria, tra cui una appollaiata sul tetto e protezioni sottoscocca.

Oltre all'estetica possiamo ipotizzare come la Lamborghini Huracan Sterrato avrà anche modifiche meccaniche come nuova taratura per l'assetto, trazione integrale ricalibrata e chissà, forse qualche cavallo in più per il suo V10 aspirato.

Il momento dei saluti?

Secondo alcuni la Sterrato rappresenterà il canto del cigno della Huracan, destinata a lasciare il passo a un'erede elettrificata, probabilmente con powertrain ibrido plug-in. Un bel modo per salutare la produzione, con un modello mai visto prima.

La data esatta di presentazione non è stata rivelata, ma è probabile che la vedremo in versione definitiva tra non molto.