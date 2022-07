Lamborghini sempre più elettrificata, dalle ibride plug-in ai crossover 100% a emissioni zero. A fare il punto sui piani del Toro è il ceo Stephan Winkelmann nel corso di un’intervista rilasciata ad Autocar.

Secondo il massimo dirigente di Lamborghini, la maggior parte dei clienti è ormai “pronta” per passare prima a supercar e super SUV ibridi e successivamente a vetture 100% elettriche.

Crossover e (forse) nuova Urus

La conversione totale dell’intera gamma al full electric non è ancora stata decisa. A tal proposito, Lamborghini sta ancora attendendo una decisione ufficiale dell’Unione Europea in merito ai produttori di supercar che potrebbero avere qualche anno in più per adeguarsi alle normative antinquinamento previste dal 2035. Nell'intervista Winkelmann dice:

"Il primo obiettivo è lanciare due auto elettriche entro il 2030. Abbiamo ancora tempo per decidere se mantenere in vita alcuni motori termici o se passare completamente all’elettrico. Naturalmente, ci adegueremo alla pronuncia del Parlamento Europeo, ma dobbiamo considerare anche altri mercati nel mondo. Anche in questo caso stiamo seguendo da vicino la situazione, non sarà una decisione semplice da prendere."

Lamborghini ha confermato che il suo primo modello elettrico sarà un crossover (forse chiamato “Revuelto”, stando ai rumors degli scorsi mesi) e che verso il 2028 sarà posizionato in un altro segmento rispetto alla Urus. Nella ricostruzione di Autocar, si parla di un modello 2+2 con forme ispirate al concept Estoque del 2008.

Lamborghini Estoque

Dopo il suo lancio nella seconda metà del decennio, secondo la testata inglese ci sarà spazio per la seconda generazione della Urus, la quale sarà solo elettrica:

"La percezione dei clienti sta cambiando. Tante persone stanno seguendo le discussioni sulle normative europee e si stanno interessando alla tecnologia sostenibile. Ecco perché prima di tutto passeremo alle motorizzazioni ibride. Ciò ci permetterà di aprire le porte a nuovi clienti che in futuro ricercheranno supercar 100% elettriche”.

Intanto ci sono le ibride

Sembra ancora lontano il passaggio totale all’elettrico per Huracan e Aventador.

“Al momento, i motori elettrici sono più adatti a modelli come il crossover e l’Urus. Ci sono aspetti che devono ancora essere analizzati approfonditamente nelle supercar elettriche come la reattività dell’assetto, il feeling della frenata e l’erogazione della potenza. Ci lavoreremo a fondo nei prossimi anni”.

Tuttavia, insieme alla Urus, le due super sportive di Sant’Agata Bolognese diventeranno ibride plug-in entro il 2024, con l’obiettivo di dimezzare le emissioni di CO2 dell’intera gamma entro il 2025. In particolare, l’erede dell’Aventador dovrebbe essere presentata a primavera 2023, con lancio sul mercato nel corso dell’anno.

Nuova Lamborghini Aventador, le nuove foto spia

Al Concorso d’Eleganza di Pebble Beach di questo agosto, invece, debutterà il restyling della Urus che potrebbe essere già equipaggiato con un powertrain ibrido, mentre non sono ancora noti i piani l’erede della Huracan che arriverà intorno al 2024.