Nuove Lamborghini in arrivo. A partire da agosto vedremo tre novità prodotto: due su Urus e una su Huracán. La casa di Sant'Agata Bolognese lo ha confermato durante la presentazione dei risultati semestrali.

Stando alle foto e ai video spia che abbiamo pubblicato nelle scorse settimane dovrebbe trattarsi della Lamborghini Urus ibrida plug-in e della Urus Performante, la più estrema delle Urus, che potrebbe debuttare il 21 agosto insieme al restyling. La Lamborghini Huracan Sterrato, che avevamo anticipato con un video spia, arriverà sempre entro l'anno e avrà un assetto rialzato.

Tutte le novità in arrivo

Se il 2022 sarà l'anno del debutto di queste novità, all'orizzonte c'è quella che la casa stessa definisce (parola dell'amministratore delegato Stephan Winkelmann) la "rivoluzione ibrida". L'anno prossimo vedremo la nuova Aventador, che in queste foto spia vi abbiamo già mostrato mentre effettua i test su strada, e dovrebbe essere mossa da un motore V12 elettrificato. È probabile che alla base del powertrain ci sia la stessa tecnologia a supercondensatori della Sian, con una potenza superiore ai 780 CV e 720 Nm vista nell’Aventador Ultimae.

Nel 2024 Lamborghini presenterà le nuove Urus e Huracán e l'ibridazione della gamma consentirà alla casa di "arrivare nel 2025 con un abbattimento della CO2 di almeno il 50% rispetto al portafoglio attuale, mantenendo la promessa di avere più performance".

Il crossover elettrico è previsto per il 2028 e, come aveva detto Winkelmann: "Il primo obiettivo è lanciare due auto elettriche entro il 2030. Abbiamo ancora tempo per decidere se mantenere in vita alcuni motori termici o se passare completamente all’elettrico. Naturalmente, ci adegueremo alla pronuncia del Parlamento Europeo, ma dobbiamo considerare anche altri mercati nel mondo. Anche in questo caso stiamo seguendo da vicino la situazione, non sarà una decisione semplice da prendere".

La Urus rimane una bestseller

Nei primi sei mesi dell'anno, le consegne globali di Lamborghini sono state pari a 5.090 unità (+4,9%), mentre sul fronte degli indicatori finanziari il fatturato ha raggiunto 1,332 miliardi di euro, in aumento del 30,6% rispetto ai primi sei mesi del 2021. Anche il risultato operativo ha fatto registrare un incremento (+69,6%), passando da 251 a 425 milioni di euro.

In termini di modelli, la Urus si è confermata prima nelle preferenze (61% delle vendite, contro il 39% dei modelli supersportivi Huracán e Aventador). Tra le novità prodotto di quest’anno, Lamborghini parla di "accoglienza molto positiva per la Huracán Tecnica", svelata ad aprile, ma non fornisce dettagli.