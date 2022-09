La Lamborghini Aventador, dopo oltre 10 anni di attività, ci dirà presto addio, per sempre. L'ultima con il V12 aspirato e puramente termico di Sant'Agata, però, dovrebbe avere un'erede diretta. Dal nome ancora ignoto, potrebbe essere nel design un mix degli ultimi concept del Toro, con tecnologie mai viste prima.

Recentemente il tuner tedesco DMC ha immaginato questa nuova supercar italiana, cercando di ricostruirne il design in base alle ultime foto spia. Ecco il risultato.

A metà tra Sian e Countach

Quello che ne è venuto fuori è un'auto dalle dimensioni apparentemente un po' più compatte della Aventador originale, con un design a metà tra una Sian (nel frontale) e una nuova Countach LPI 800-4 (al posteriore).

Di colore rosso acceso, il concept/render è sicuramente molto interessante e per certi elementi utilizza la disposizione attuale di alcune delle ultime supercar del Toro come, per esempio, i quattro scarichi posti al centro del paraurti posteriore o le due prese d'aria laterali poste dietro le portiere.

Un dettaglio forse diverso, rispetto a quello che potremmo trovare sulla prossima supercar definitiva, potrebbe essere l'alettone posteriore che, probabilmente, non dovrebbe essere di tipo fisso come in questo caso ma sempre mobile retrattile. A sparire potrebbero invece essere le famose "ali" laterali, che avevano addirittura debuttato sulla Murcielago.

Interni e meccanica ignoti

Per quanto riguarda gli interni e la meccanica, il tuner tedesco, che solitamente elabora supercar di tutto il monto, non si è sbilanciato. Quello che è sicuro è che l'erede della Aventador sarà equipaggiata con una cospicua dotazione tecnologica di ultima generazione, tanto nel sistema di infotainment quanto anche per la parte meccanica.

Non si hanno ancora informazioni riguardo il powertrain, che potrebbe essere di tipo ibrido e forse con i supercapacitori del sistema della Sian FPK 37.