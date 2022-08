La nuova Lamborghini Countach LPI 800-4 è sbarcata ufficialmente negli Stati Uniti. Mostrata durante la Monterey Car Week 2022, la supercar ispirata alla Countach degli anni Settanta è stata consegnata ai suoi primi proprietari statunitensi. Ancora meglio, i modelli consegnati sono due e, come c'era da aspettarsi, hanno caratteristiche uniche e tali da rendere impossibile l'avvistamento di altre Countach simili, perlomeno su suolo americano.

Alla cerimonia privata, tenutasi durante l'evento californiano di Pebble Beach, hanno partecipato Stephan Winkelmann, Presidente e Amministratore Delegato di Automobili Lamborghini, insieme al Responsabile del Design, Mitja Borkert, e al Direttore Tecnico, Rouven Mohr.

Due esemplari unici per gli States

Solo 112 esemplari della Lamborghini Countach LPI 800-4 saranno prodotti per i clienti di tutto il mondo e, come succede sempre in questi casi, sono già tutti venduti. Due di queste speciali supercar ibride sono state realizzate nei colori Luci Del Bosco e Bronzo Zante. Stando a quanto riferisce la Casa di Sant'Agata Bolognese, nessun'altra Countach destinata agli Stati Uniti è verniciata in queste tinte.

"Mentre avviamo le prime consegne ai nostri stimati clienti della Countach negli Stati Uniti, è un onore presentare questi capolavori ai loro proprietari presso la Lamborghini Lounge Monterey. La Countach ha ispirato per decenni il DNA del design Lamborghini ed era perfetto consegnare la nuova Countach LPI 800-4 durante la Monterey Car Week, famosa in tutto il mondo come celebrazione dell'eccellenza automobilistica", ha affermato Stephan Winkelmann.

"Per me è sempre molto speciale assistere all'emozione che un cliente prova quando vede la sua Lamborghini per la prima volta", ha concluso Winkelmann.

La nuova Lamborghini Countach LPI 800-4 è la Countach più veloce di sempre. Alimentata da un motore 6.5 V12 che funziona in combinazione ad un supercondensatore, rendendola di fatto ibrida, produce un totale di 814 CV, consentendo uno 0-100 km/h in 2,8 secondi. La velocità massima è di 355 km/h. L'abbiamo provata: ecco come va la Countach LPI 800-4.

