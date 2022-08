La "guidata" della domenica: è un appuntamento quasi sacro per tutti gli appassionati di motori, una boccata d’aria fresca dalla routine di tutti i giorni, da trascorrere con gli amici guidando la propria auto, o anche da passeggero.

Il video qui sopra in copertina non è una classica prova su strada, in cui vi raccontiamo come va tra le curve la verdissima Lamborghini Aventador SVJ in primo piano: abbiamo voluto fare qualcosa di diverso, portandovi con noi nella classica uscita di gruppo del weekend tra petrolhead incalliti, su un percorso da brividi tra Lazio e Abruzzo alla guida di supercar da capogiro. Un Toro, una Porsche 911 GT3 RS, una Ferrari 550 Maranello e una Honda NSX: oltre 1.500 CV totali per un poker da capogiro.

Come è andata? Cliccate sul video qui sopra per scoprirlo!

Parola d'ordine: condivisione

Ad accompagnarci in questa avventura sono state le action cam Insta360 GO2, ONE X2 e ONE RS (se non le conoscete, cliccate qui per saperne di più), che abbiamo scelto appositamente per l'occasione: sono piccole, leggere, facili da usare, possono essere posizionate ovunque sulla carrozzeria e registrano video sia in orizzontale che in verticale per i social.

E prenderci la mano è semplice: guardando il video, capirete come si possano ottenere grandi risultati con poco sforzo, salvando ricordi che - anche attraverso i social e la condivisione - potranno diventare indelebili.

Le potenzialità di queste action camera sono alte e vanno di pari passo con la vostra creatività. Per questo, vi facciamo un regalo e vi lanciamo una sfida: cliccando sui tre modelli (GO 2, ONE RS, ONE X2) potete accedere a un codice promozionale al momento dell'acquisto delle camere.

Fateci vedere le inquadrature migliori che fate con le vostre Insta360, raccontandoci dove andate di solito a guidare con gli amici e con quali auto. E non dimenticate di taggarci sui social!

Una delle strade più belle d'Italia

Per divertirvi ricordare una bella giornata basta veramente poco, a prescindere da quanti siate, da quale auto guidiate e da quanti cavalli abbia. A noi però piace fare le cose in grande, e per celebrare alla grande la passione per la guida abbiamo scelto una Aventador SVJ con un V12 da 770 CV, che ha fatto da apripista tra le curve che dall'Autostrada A24 Roma-Teramo, salendo verso la piana di Campo Felice (link Google Maps), in Abruzzo. Un luogo magico a un'ora e mezza dalla Capitale, lontano dalla frenesia e dal traffico della grande città.

Se non ci siete mai stati, prendetela in considerazione come destinazione del vostro prossimo "raduno": decine di chilometri tra rettilinei curve a gomito e più veloci in appoggio, con un asfalto perfetto e un panorama mozzafiato. E si mangia anche bene!