L’erede della Lamborghini Aventador è pronta: finora vi abbiamo fatto vedere le immagini dei prototipi camuffati che sono stati “pizzicati” durante i test di sviluppo. Adesso abbiamo - finalmente - le prime informazioni ufficiali della nuova sportiva Lamborghini V12, che a Sant’Agata Bolognese identificano con il nome di progetto LB744, in attesa di scoprire il nome definitivo.

Le prime notizie ufficiali riguardano il grande protagonista: il motore. Come promesso rimane un V12 benzina aspirato di 6,5 litri con 825 CV di potenza a 9.250 giri/min, mentre il limitatore è a quota a 9.500 giri/mi, con 725 Nm di coppia a 6.750 giri/min. Per la prima volta però non è da solo: a lui si aggiungono infatti 3 motori elettrici, a far schizzare la potenza totale a 1.015 CV.

La trazione, come sulla Aventador, è integrale con 2 motori elettrici anteriori (uno per ogni ruota) e 1 motore elettrico posteriore accoppiato a un nuovo cambio automatico doppia-frizione a 8 marce, dietro al motore V12, che sostituisce il vecchio cambio 7 marce a singola frizione.

La prima Lamborghini "alla spina"

Come più volte anticipato quindi la nuova ammiraglia del Toro è una supercar ibrida plug-in, che elettrifica per la prima volta la tradizione dei motori V12 aspirati delle Lamborghini 350 GT, Lamborghini 400 GT, Lamborghini Miura, Lamborghini Countach, Lamborghini Diablo, Lamborghini Murciélago e Lamborghini Aventador. Con una batteria agli ioni di litio di 3,8 kWh di capacità, che si ricarica in 30 minuti in corrente alternata AC con potenza fino a 7 kW, o anche sfruttando la frenata rigenerativa e usando il motore V12 con l’auto in movimento, in un tempo di 6 minuti.

Nuova Lamborghini V12, il legame con la Miura e la Countach

La Lamborghini V12 che prende il posto della Lamborghini Aventador non ha solo un nuovo motore V12 aspirato ibrido plug-in, abbinato a un cambio doppia-frizione a 8 marce inedito e a 3 motori elettrici: è anche costruita su una nuova piattaforma telaistica, che crea un legame tecnico con le antenate Lamborghini Miura e Lamborghini Countach.

Come la Miura, infatti, la nuova Lamborghini V12 ha il cambio montato in posizione trasversale dietro al motore, che è stato fatto ruotare di 180° rispetto all’Aventador. La trasmissione, quindi, non è più nel tunnel centrale che divide i passeggeri nell’abitacolo, secondo una scelta tecnica inaugurata dalla Countach e mantenuta anche sui modelli successivi Diablo, Murciélago e Aventador.

In questo spazio prende ora posto la batteria agli ioni di litio per tenere basso il baricentro e avere una buona distribuzione dei pesi, alimentando i 3 motori elettrici. Le celle dell’accumulatore sono di tipo “a sacchetto” e si ricaricano secondo le modalità descritte poco fa, con la presa di ricarica che è stata posizionata sotto al cofano anteriore.

La nuova Lamborghini V12 identificata con il nome di progetto LB744 non ha quindi un supercondensatore come la Lamborghini Sian, ma una batteria “vera”, che la rende una HPEV (sigla che per Lamborghini sta per High Performance Electrified Vehicle) in assonanza con la più tipica denominazione PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) con cui vengono classificate le auto ibride plug-in.

Trazione integrale Lamborghini, ora è elettrica

La nuova supercar V12 Lamborghini continua ad avere la trazione integrale come la Aventador, la Murciélago e la Diablo, realizzata questa volta con 2 motori elettrici dedicati alle ruote anteriori - che influiscono anche sulla guidabilità, gestendo le traiettorie con il torque vectoring - in abbinamento alla trazione posteriore che è ”meccanica”, ma anche supportata dal terzo motore elettrico da 150 CV, montato sopra al cambio doppia-frizione a 8 marce.

Il motore V12 della nuova supercar Lamborghini

La coppia totale messa a disposizione è di 725 Nm da parte del motore V12 a benzina, di 150 Nm per il motore elettrico posteriore e di 350 Nm per ognuno dei 2 motori elettrici anteriori. Si tratta di unità a flusso assiale con raffreddamenti ad olio con funzione di torque vectoring e recupero di energia in decelerazione e frenata.

Nella marcia 100% elettrica si può viaggiare usando solo l’avantreno, con le ruote posteriori che intervengono “on demand”. Il motore elettrico posteriore serve anche per avviare il V12 a benzina e fa da generatore, alimentando la batteria e i motori elettrici anteriori. Fornisce poi un boost di prestazioni nella modalità di guida 100% elettrica, quando aziona direttamente le ruote posteriori.

Il motore elettrico posteriore si accoppia al cambio doppia-frizione a 8 marce con un sincronizzatore dedicato, con la retromarcia che di solito è affidata ai due motori elettrici anteriori, ma con la possibilità di intervento anche di quello posteriore se servisse maggiore spunto (ad esempio in discesa, magari su fondi a bassa aderenza).

Nuova Lamborghini V12, il cambio

Il nuovo cambio della Lamborghini V12 che sostituisce la Aventador è stato sviluppato internamente dai tecnici di Sant’Agata Bolognese. È un’unità in bagno d’olio montata trasversalmente dietro al motore V12 e sotto il motore elettrico posteriore.

Adotta due alberi (non tre come di solito avviene su questo tipo di trasmissioni): uno gestisce la marce pari e uno quelle dispari, che vanno a innestarsi sullo stesso albero secondario, permettendo così di limitare il peso finale e di compattare gli ingombri. Questo nuovo cambio DCT (dual clutchh) è anche più veloce e leggero del doppia-frizione a 7 marce montato sulla Lamborghini Huracán.

Nuovo motore V12 Lamborghini, limitatore 9.500 giri

Il motore della nuova Lamborghini V12 è denominato L545 e ha una cilindrata di 6,5 litri. È più leggero e potente dei 12 cilindri realizzati finora dal marchio del Toro: pesa 218 kg (17 kg in meno rispetto all'unità della Aventador) e, come scritto in precedenza, è ruotato di 180°.

È un motore superquadro con 825 CV a 9.250 giri/min, con distribuzione riprogettata per arrivare a 9.500 giri/min di limitatore, per una potenza specifica di 128 CV/litro. La coppia massima è di 725 Nm a 6.750 giri/min.

Ogni cilindro ha un condotto di aspirazione che è stato modificato rispetto al passato per aumentare il coefficiente volumetrico di aspirazione e garantire così un afflusso d’aria ottimale in camera di combustione. Combustione che è gestita meglio grazie anche al sistema di controllo della ionizzazione in camera a due centraline già adottato sulla gamma Aventador, con un incrementato però del rapporto di compressione da 11,8:1 all’attuale 12,6:1.

È stata poi ripensata la fluidodinamica dell’impianto di scarico per ridurre la contropressione agli alti giri e incrementare la potenza specifica. Parlando invece di suono, elemento inconfondibile del V12 Lamborghini, è stato fatto un lavoro sulle armoniche tipiche del funzionamento del motore ai bassi giri, generando da lì un crescendo ancora più naturale in termini di volume e di picchi delle armoniche superiori.

Nuova Lamborghini V12, cosa sappiamo

Con le prime - succose - informazioni sulla erede della Lamborghini Aventador iniziamo finalmente a inquadrarla, per ora però unicamente (hai detto poco) dal punto di vista tecnico. Una tecnica che la mette direttamente a confronto con la Ferrari SF90 Stradale, anche lei ibrida plug-in e con potenza di 1.000 CV.

Ora non resta che attendere altre notizie ufficiali in arrivo direttamente da Sant'Agata Bolognese, in primis il nome. Provate a sfogliare l'enciclopedia dei tori più famosi della storia, con ogni probabilità tra loro c'è anche quello della prossima Lamborghini V12.

Per quanto riguarda lo stile invece le numerose foto spia pubblicate nei mesi scorsi ci hanno dato un'idea delle linee, che abbiamo preso per creare un nostro render esclusivo.