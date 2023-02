Il debutto della nuova Lamborghini con motore V12 ibrido si avvicina, fissato per il prossimo mese di marzo, ma ormai dell'hypercar italiana si sa quasi tutto, dai disegni tecnici ufficiali fino alla potenza di circa 1.000 CV e al nome che potrebbe essere Revuelto.

A questo si aggiungono quasi ogni giorno nuovi avvistamenti dell'erede della Lamborghini Aventador nascosta sotto camuffature più o meno pesanti. La più recente serie di foto spia ci arriva dai profili Instagram di due nostri lettori (@simone_d_p e @giovannigustapane) che hanno "pizzicato" il prototipo della Lambo a Lecce, in Puglia.

La presenza del bolide di Sant'Agata Bolognese in Salento non deve però stupire, visto che già da alcuni mesi i muletti stanno facendo gli ultimi test sull'anello del Nardò Technical Center di Porsche, in provincia di Lecce.

Si vedono nuovi cerchi in lega e il porta targa definitivo

Gli scatti "rubati" dai lettori ci offrono qualche dettaglio in più della nuova V12, a partire dal disegno inedito dei cerchi in lega a dieci razze per arrivare allo spazio definitivo dedicato al porta targa posteriore.

Lamborghini V12 ibrida, la vista laterale nelle foto spia scattate a Lecce

Altri particolari ben visibili nelle foto fanno vedere i doppi alloggiamenti esagonali per i quattro terminali di scarico tondi, le inedite carenature aerodinamiche sui montanti posteriori e i sottili gruppi ottici orizzontali a "Y" che vengono mascherati da finti fari adesivi più in basso.

Lamborghini V12 ibrida, le foto spia della coda a Lecce

Dettagli ibridi per una potenza verso i 1.000 CV

Le immagini ritraggono la Lamborghini nella vista laterale o posteriore, mostrando anche gli sticker triangolari gialli che allertano della presenza a bordo di un impianto elettrico ad alta tensione. Un dettaglio di sicurezza necessario per la prima Lamborghini ibrida di serie, dopo l'esperienza accumulata con le serie speciali Sian FKP 37 e Countach LPI 800-4.

Lamborghini V12 ibrida, le foto spia a Lecce

Al momento mancano informazioni ufficiali sul tipo di elettrificazione che sarà applicata alla nuova Lamborghini, ma molte indiscrezioni puntano su un'evoluzione del sistema full hybrid a supercondensatori della citata Sian. Spazio quindi alla trazione elettrica e a una potenza che potrebbe avvicinarsi ai 1.000 CV per sfidare una rivale diretta come la Ferrari SF90.

Altri parlano di una possibile soluzione ibrida plug-in, ma per sapere chi avrà ragione bisognerà attendere ancora poche settimane. L'altra certezza è che l'era del V12 aspirato e non elettrificato è finita definitivamente con le one off Invencible e Autentica.