Presto si aprirà un nuovo capitolo nella storia di Lamborghini. A marzo la Casa del Toro presenterà l’erede ibrida dell’Aventador, il primo passo verso la completa elettrificazione della gamma che sarà completata entro il 2024.

Prima di presentare il futuro, però, Sant’Agata Bolognese celebra il proprio passato e la storia del V12. L’obiettivo delle one-off Invencible e Autentica è proprio questo: dare un ultimo “veloce” saluto al 12 cilindri.

Il “Best Of” di Lamborghini

La “star” di Invencible e Autentica è sempre il 6.5 V12, qui declinato nella versione da 780 CV e 720 Nm, la stessa della Aventador Ultimae. Anche l’abbinamento non cambia: ci sono sempre il cambio automatico a doppia frizione a 7 rapporti e la trazione integrale, ma le prestazioni non vengono dichiarate.

C’è da credere, comunque, che i dati ufficiali non siano diversi da quelle della “cugina” prodotta in 600 esemplari, che è capace di scattare da 0 a 100 km/h in 2,8 secondi e divorare l’asfalto fino a 355 km/h.

Lamborghini Invencible in tinta Rosso Efesto Gli interni della Lamborghini Invencible

Basate sulla stessa scocca dell’Aventador, le due supercar riprendono gli elementi stilistici di alcune delle “Lambo” più famose dell’ultimo decennio.

Per esempio, l’ampio utilizzo della fibra di carbonio e le aperture a esagono sul cofano motore sono un omaggio diretto alla Sesto Elemento, mentre le superfici affilatissime ed estremamente aerodinamiche si rifanno alla Veneno. Diversi dettagli di derivazione aeronautica sono un link diretto alla Reventon, mentre la forma scolpita del cofano anteriore ricorda quella dell’Essenza SCV12.

Le due Lamborghini hanno comunque un’anima individuale. La coupé Invencible, infatti, è caratterizzata dal contrasto tra il Rosso Efesto della carrozzeria (e il Rosso Mars delle pinze freno) e gli elementi scuri in carbonio. Lo stesso abbinamento si ritrova nell’abitacolo, dove la pelle Rossa Alala e il logo Lamborghini rosso incrociano l’alcantara Nero Cosmus.

Lamborghini Autentica L'abitacolo della Lamborghini Autentica

La roadster Autentica, invece, ha un corpo in Grigio Titans con dettagli Matt Black e Giallo Auge. La linea è connotata da due rollbar molto pronunciati che ricordano le “scoperte” del passato e dall’originale doppia pinna posteriore che migliora il carico aerodinamico alle alte velocità.

Per entrambe, è ricorrente il tema degli esagoni sia sugli esterni che negli interni, mentre ogni modello ha una grafica specifica per il quadro strumenti.

Lamborghini non spiega se i due esemplari unici saranno messi in vendita o se saranno esposte prossimamente nel Museo. Ma poco importa perché Invencible e Autentica sono già nella storia e resteranno per sempre il manifesto di un’epoca.