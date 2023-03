Si avvicina sempre più il giorno del debutto della nuova Lamborghini con motore V12, la cui presentazione è attesa nel corso della primavera 2023. Un modello epocale per la Casa che, pur mantenendo lo storico frazionamento, porterà l'elettrificazione su una versione di serie.

Mentre l’attesa degli appassionati sta crescendo ecco arrivare un nuovo video che mostra la nuova Lamborghini durante alcuni test dei prototipi, il cui stile è ormai quello definitivo.

È pronta a svelarsi

Video pubblicato dallo youtuber Varryx che riprende la Lambo V12 pesantemente camuffata da un sottile wrapping, ma rispetto agli scorsi avvistamenti ci sono alcune interessanti novità. Quella più importante riguarda i fari anteriori, con le luci a forma di Y che avvolgono i proiettori principali e che donano alla Lamborghini uno “sguardo” simile a quello della Sian.

Lo stesso motivo a Y è ripreso nella fanaleria posteriore, dove troviamo anche la terza luce di stop integrata nel tetto, come già visto in alcune foto spia degli scorsi mesi. C’è poi il diffusore, che trasmette grande aggressività coi profili aerodinamici che “tagliano” il paraurti e rendono dinamica la vettura anche da ferma.

Non c'è naturalmente traccia degli interni della nuova V12 del Toro, ma grazie alle foto spia pubblicate qualche tempo fa sappiamo che avrà una nuova strumentazione digitale. Un "must" per le auto moderne. Strumentazione che al suo interno "nasconde" preziose informazioni: le icone delle modalità di guida "città" e "hybrid".

La strumentazione della nuova Lamborghini V12

Quanti cavalli?

Le potenzialità della nuova Lamborghini sono ancora sconosciute. Tanti rumors parlano di una possibile evoluzione del sistema a supercondensatori presente sulla Sian, ma è invece praticamente certa l'adozione di un powertrain ibrido plug-in, in grado di dimezzare le emissioni e dare anche tanta potenza in più.

Nuova Lamborghini V12, il render di Motor1.com

A proposito di potenza: quanti cavalli avrà l'erede della Aventador? Siamo pronti a scommettere che i 780 della Aventador Ultimae saranno superati in scioltezza.