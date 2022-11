Forse, avesse continuato a viaggiare in modalità elettrica, sarebbe riuscita a passare inosservata. Ma una Lamborghini, anche se completamente camuffata, può davvero passare inosservata? Impossibile, anche perché quella che vedete nelle foto è la Lambo che segnerà il passaggio definitivo della Casa del Toro all'elettrificazione.

Il nome ufficiale non è ancora stato svelato e per ora viene chiamata ancora "l'erede della Lamborghini Aventador", a sottolineare una continuità filosofica (e parzialmente tecnica) tra le due supercar di Sant'Agata.

Sguardo in abitacolo

Un'auto che abbiamo già avuto modo di vedere altre volte in passato, sempre "vestita" con la classica pellicola bianca e nera. Questa volta però i fotografi sono riusciti a immortalare anche gli interni dell'erede della Aventador. Scatti che rivelano molto più di quanto si potrebbe immaginare.

Prima di tutto c'è la conferma - non che ce ne fosse bisogno - della presenza del V12. Un motore che potrebbe essere ben differente rispetto a quello della Aventador appena mandata in pensione, ma il frazionamento è quello che ha fatto la storia di Lamborghini e tanto basta. Anche perché, almeno a guardare il contagiri, si tratterà ancora una volta di un'unità aspirata. La zona rossa parte infatti a 8.500, quota ben più alta rispetto a quella tipica di un motore turbo.

Poi le spie in basso. A sinistra compare la scritta "città", probabilmente una delle varie modalità di guida presenti sulla nuova supersportiva Lambo. A destra invece ecco la scritta "hybrid", ennesima testimonianza del passaggio all'elettrificazione, in questo caso con un powertrain plug-in. Poco più a destra compare anche l'icona "EV", a indicare la possibilità di viaggiare - per chissà quanti chilometri - in modalità completamente elettrica.

Ci sono poi altri 2 elementi: in alto a destra la sagoma dell'anteriore della prossima Lamborghini V12 inserita all'interno delle linee della carreggiata. Tipica iconografia del mantenitore attivo della corsia. A sinistra invece un messaggio di errore - si tratta di muletti, è bene ricordarlo - che parla di "rear aero system". Con ogni probabilità l'erede della Aventador avrà un qualche sistema di aerodinamica attiva con alettone a scomparsa.

Allargando il campo si nota poi la presenza di un altro display, sistemato al centro e in posizione verticale, per gestire infotainment e - probabilmente - anche la climatizzazione.

Quando arriva la nuova Aventador?

Stando a quanto dichiarato qualche settimana fa da Stephan Winkelmann, CEO di Lamborghini, l'erede della Aventador sarà una delle novità Lamborghini per il 2023 e sarà presentata "alla fine del primo trimestre".

Negli ultimi giorni di marzo quindi da Sant'Agata arriverà la prima auto della nuova era, quella che la porterà a presentare - nel 2028 - la sua prima auto 100% elettrica. Prima però ci sarà spazio per il lancio dell'ultima Lamborghini puramente termica: la Huracan Sterrato, attesa per gli inizi di dicembre.