Hollywood ama la Motor Valley. Non solo perché numerose stelle del cinema guidano auto nate nella terra dei motori, ma perché quella terra è nata da storie che il cinema (con sapienti aggiunte romanzesche) ama. E produce.

Ultimo in ordine di tempo è "Lamborghini-The Man Behind The Legend", film dedicato alla figura di Ferruccio Lamborghini e alla nascita della Casa da lui fondata. Una pellicola mostrata in anteprima mondiale allo scorso Festival del Cinema di Roma e in arrivo su Amazon Prime Video a gennaio 2023. Nell'attesa è stato pubblicato un nuovo trailer.

L'incontro/scontro

Il trailer non può non aprirsi da quell'incontro tra Ferruccio Lamborghini ed Enzo Ferrari da cui tutto iniziò. Leggenda narra infatti che nel 1962 Ferruccio si recò a Maranello per parlare con il Drake, lamentandosi dei problemi alla frizione delle sue due Ferrari. Risposta da parte del fondatore del Cavallino: lei non sa guidare le mie auto.

Storia forse romanzata o forse no, il risultato è quello che tutti conosciamo: Ferruccio decide di non accontentarsi più dei trattori e di iniziare l'avventura nel mondo delle auto sportive, per dare battaglia proprio a Ferrari.

Nasce così la Automobili Lamborghini e con la 350 GTV, invenduta, dalla quale prende vita la 350 GT, la prima Lamborghini della storia. Da quel momento Sant'Agata Bolognese alza la voce (quella del V12 firmato da Giotto Bizzarrini) nei confronti di Maranello e dà vita poi alla Miura, monumento su ruote al quale si deve la nascita del termine "supercar".

"Lamborghini-The Man Behind The Legend", il trailer

Il cast

Un aneddoto succoso e storico dal quale si dipana un film diretto da Bobby Moresco (sceneggiatore di "Crash", premio Oscar nel 2006) e con Frank Grillo nei panni di Ferruccio Lamborghini.

Il film arriverà a gennaio 2023, aprendo un anno in cui la Motor Valley la farà da padrona in TV e nei cinema. Sempre nel 2023 infatti dovrebbe arrivare il film dedicato a Ferrari e diretto da Michael Mann, al quale si aggiungerà una serie TV prodotta da Apple e basata sul libro "Ferrari Rex" di Luca Dal Monte.