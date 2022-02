La vita di Enzo Ferrari è stata più volte raccontata in libri e film per la TV, ma mai sul grande schermo di un cinema. Una mancanza che verrà colmata nei prossimi mesi con l'uscita del film dedicato al Drake, con Michael Mann alla regia. A interpretare il fondatore della Ferrari ci sarà Adam Driver (famoso per aver vestito i panni di Kylo Ren nell'ultima trilogia di Star Wars e quelli di Maurizio Gucci in "House of Gucci"), scelto al posto di Hugh Jackman.

Le riprese inizieranno nel corso della primavera del 2022, con location tra Modena e la Motor Valley, là dove Ferrari è nata e ancora oggi produce le proprie auto.

La trama

Il film dedicato a Enzo Ferrari si baserà sul libro di Brock Yatesnon "Enzo Ferrari - The Man and the Machine" e non ripercorrerà l'intera vita del Drake ma - come si legge nella sinossi ufficiale - si concentrerà sull'estate del 1957. Un periodo particolarmente buio e difficile per il fondatore della Casa di Maranello, stretto tra le difficoltà economiche col rischio di bancarotta e i drammi personali, con la morte del figlio Dino nel 1956 e il matrimonio con Laura Garello (interpretata da Penelope Cruz).

Difficoltà che portarono Enzo Ferrari a "scommettere il tutto per tutto su una gara, la Mille Miglia". Un'edizione allo stesso tempo trionfale e tragica, che vide le auto di Maranello occupare l'intero podio con le 315 S di Piero Taruffi e Wolfgang von Trips e la 250 GT Berlinetta di Olivier Gendebien, mentre la Ferrari 335 S n. 531 di Alfonso de Portago - a causa dello scoppio di uno pneumatico - finì contro un palo del telefono dopo aver falciato numerosi spettatori e causando la morte di 10 di essi, più quella di Portago e del suo navigatore Edmund Nelson.

Un incidente tragico passato alla storia col nome di Tragedia di Guidizzolo e che sancì la fine della "Corsa più bella del mondo", rinata poi nel 1977 come gara di regolarità per auto storiche.

Michael Mann torna così a parlare di Ferrari dopo "Le Mans '66 - La grande sfida", film dedicato alla rivalità tra Maranello e Ford che ha visto il regista statunitense come produttore, mentre nei panni di Enzo Ferrari ci fu l'italiano Remo Girone.