Partito nel 2021 dopo i vari stop dovuti alla pandemia il Milano Monza Motor Show guarda all'edizione 2022, in programma dal 16 al 19 giugno, e in attesa di conoscere il programma completo, che sarà svelato il prossimo 16 novembre, arriva una prima importante anticipazione: la partnership con la 1000 Miglia.

L'edizione 2022 della Corsa più bella del Mondo infatti terminerà il 18 giugno nell'Autodromo di Monza, in concomitanza con le giornate della kermesse meneghina. Un appuntamento che vedrà quindi sfilare nello storico impianto brianzolo alcune tra le auto storiche più belle del mondo, con gli equipaggi a sfidarsi nell'ultima prova a cronometro, per poi portare la carovana nuovamente a Brescia.

Compleanno speciale

La partnership tra 1000 Miglia e Milano Monza Motor Show sarà l'occasione per celebrare i 100 anni dall'inaugurazione dell'Autodromo di Monza, terzo circuito permanente realizzato al mondo da sempre inserito nel calendario della Formula 1. Il tempio della velocità mondiale che vedrà alcune vetture protagoniste degli eventi dinamici del MIMO sfidarsi in prove speciali, le stesse affrontate dagli equipaggi della 1000 Miglia, per conquistare la prima edizione del MIMO Trofeo 1000 Miglia.

Sono orgoglioso di questa partnership tra MIMO e 1000 Miglia perché regalerà al sistema automobilistico un evento unico, in cui a dare spettacolo saranno le sue due anime: quella che guarda al futuro, che si dota delle ultime tecnologie per migliorarsi costantemente, e quella che rivive il passat fatto di audacia e passione

ha commentato Andrea Levy, presidente del Milano Monza Motor Show.

Aperte le iscrizioni

Proprio oggi aprono le iscrizioni alla 1000 Miglia 2022, con chiusura prevista per il 14 gennaio, ad accogliere equipaggi e auto storiche da tutto il mondo. La partenza è fissata per il 15 giugno a Brescia e la prima tappa terminerà Cervia-Milano Marittima, passando per Salò, Desenzano, Mantova e Ferrara.

Le seconda tappa vedrà la carovana passare per la prima volta in quel di San Marino, Norcia e arrivare poi a Roma, da dove il 17 giugno si farà inversione con direzione nord, passando per Siena, Pontedera, Viareggio e arrivare a Parma. Come detto il 18 giugno l'Autodromo di Monza sarà il palcoscenico dell'ultima prova a cronometro, dove le auto arriveranno dopo aver passato un altro circuito, quello di Varano de’ Melegari, Salsomaggiore Terme, Stradella e Pavia. Da Monza si percorreranno gli ultimi chilometri attraverso Bergamo e i motori si spegneranno, come da tradizione, a Brescia.