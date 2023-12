Un nuovo SUV italiano lungo 4,70 metri con sette posti e motore ibrido plug-in da 317 CV non è una cosa che si vede tutti i giorni e da buon appassionato di efficienza non vedo l'ora di scoprire quanto consuma.

Parlo della nuova Sportequipe 8 Plug-in Hybrid che è a tutti gli effetti un'auto del neonato marchio italiano Sportequipe del gruppo molisano DR Automobiles, ma che ha come base di partenza la cinese Chery Tiggo 8 Plus.

La prova dei consumi reali è l'occasione perfetta per capire quanta benzina richiede un SUV plug-in di queste dimensioni e potenza, test in cui la Sportequipe 8 registra una media di 6,30 l/100 km (15,87 km/l) e una spesa di 44,37 euro (39,55 euro di benzina + 4,82 euro di elettricità) per il viaggio. In uscita da Roma con la batteria al 100% ho percorso 43 km in modalità elettrica.

La classifica consumi non fa per lei

Facendo un rapido confronto con gli altri SUV ibridi plug-in presenti nella classifica consumi reali noto subito che la Sportequipe 8 si posiziona nella parte bassa della graduatoria, complice anche l'autonomia elettrica non da primato.

Sportequipe 8, la vista di tre quarti anteriore

Di più hanno consumato solamente la Range Rover Evoque P300e (6,35 l/100 km - 15,7 km/l) e la precedente Range Rover Sport P400e (7,00 l/100km -14,2 km/l).

Rimanendo su SUV PHEV di dimensioni e potenza simile hanno invece fatto meglio la Mitsubishi Outlander PHEV (5,95 l/100 km - 16,8 km/l), la Mazda CX-60 e-Skyactiv PHEV (4,85 l/100 km - 20,6 km/l), la Ford Kuga 2.5 Plug-in Hybrid 2WD (3,80 l/100 km - 26,3 km/l) e la capolista Toyota RAV4 Plug-in Hybrid (3,25 l/100 km - 30,7 km/l).

Grande capacità di carico, comfort e buone dotazioni

L'auto della prova è la Sportequipe 8 Plug-in Hybrid Executive, la top di gamma dotata di wrapping esterno opaco e interni in Alcantara che ha tutto di serie: fari full LED, cerchi in lega da 20", vetri posteriori oscurati, portellone elettrico, tetto panoramico e fari posteriori 3D. Il tutto per un prezzo di listino di 54.900 euro.

Sportequipe 8, gli interni in Alcantara

Con questa cifra si acquista un SUV che ho apprezzato per il tanto spazioso nell'abitacolo (a 7 posti) e nel bagagliaio, per le buone dotazioni e per lo stile moderno e piuttosto ricercato, sia fuori che dentro. Bene anche il comfort di viaggio, nonostante l'assetto un po' rigido, così come le prestazioni del motore 1.5 benzina abbinato a due motori elettrici che tocca i 317 CV.

Mi sono piaciuti invece un po' meno gli effetti di questa potenza sulle ruote motrici anteriori che sembrano piuttosto "leggere" in accelerazione, la risposta non sempre rapida del cambio automatico in fase di kick-down e la scelta delle modalità di funzionamento del sistema ibrido, non proprio intuitiva.

La video prova in anteprima della Sportequipe 8

Fa anche più di 50 km in elettrico

Sulla base delle mie prove precedenti posso aggiungere che uno dei punti deboli della più grande delle Sportequipe è proprio il consumo un po' alto che dimostra nelle più comuni situazioni di guida quando la batteria è scarica, sia nell'utilizzo misto quotidiano urbano-extraurbano che in autostrada.

Senza l'aiuto della batteria il serbatoio da 55 litri riesce comunque a garantire un'autonomia media di quasi 600 km, con punte oltre i 700 km guidando in maniera molto attenta ai consumi. Una buona soluzione a questo piccolo problema potrebbe essere l'impianto a Gpl promesso per il 2024 sulla Sportequipe 8 ibrida plug-in.

Quando invece la batteria da 19,3 kWh è carica l'autonomia elettrica si attesta mediamente attorno ai 50 chilometri, con punte fino a quasi 70 km su percorsi ideali e con uno stile di guida da economy run.

Sportequipe 8, la vista posteriore

I consumi a batteria scarica

Misto urbano-extraurbano: 9,0 l/100 km (11,1 km/l)

610 km di autonomia teorica

610 km di autonomia teorica Autostrada: 9,7 l/100 km (10,3 km/l)

566 km di autonomia teorica

566 km di autonomia teorica Economy run: 7,1 l/100 km (14,0 km/l)

770 km di autonomia teorica

Cosa dice la carta di circolazione

Modello Alimentazione Potenza Omologazione Massa a vuoto Emissioni CO2

(WLTP) Sportequipe 8 1.5 Plug-in Hybrid Executive Ibrido

(Benzina) 108 kW Euro 6d-ISC-FCM

(Risp Reg UE 2018/1832 AP) 1.740 kg 22 g/km

Dati

Vettura: Sportequipe 8 1.5 Plug-in Hybrid Executive

Listino base: 54.900 euro

Data prova: 7/12/2023

Meteo (partenza/arrivo): Sereno, 12°/ Sereno, 2°

Prezzo carburante: 1,744 euro/l (Benzina) - 0,25 euro/kWh (elettricità)

Km del test: 944

Km totali all'inizio del test: 1.047

Velocità media nel tratto Roma-Forlì: 67 km/h

Pneumatici: Bridgestone Weather Control A005 Evo - 245/45 R20 99W M+S (Etichetta UE: C, A, 72 dB)

Consumi

Media "reale": 6,30 l/100 km (15,87 km/l)

Computer di bordo: 6,2 l/100 km

Alla pompa: 6,4 l/100 km

Conti in tasca

Spesa "reale": 44,37 euro (39,55 euro di benzina + 4,82 euro di elettricità)

Spesa mensile: 87,90 euro (800 km al mese) *

Quanto fa con 20 euro: 182 km *

Quanto fa con un pieno: 873 km

* Senza contare la spesa per l'elettricità



