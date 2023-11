È la DR più potente di sempre ed è l’unica a essere ibrida plug-in (anche a GPL). Si parla della Sportequipe 8 - il SUV più grande del marchio appartenente al gruppo molisano -, che abbiamo avuto l’occasione di provare in pista sul circuito di Vallelunga.

Una location insolita per un’auto pensata principalmente per le famiglie, ma comunque adatta per mettere alla prova il powertrain da 317 CV complessivi.

Clicca per leggere

Esterni | Interni | Guida | Prezzi

Esterni

Presentata in anteprima mondiale al Salone di Parigi a ottobre 2022, la Sportequipe 8 ha dimensioni importanti, con una lunghezza di 4,72 metri che la inserisce di diritto all’interno del segmento D. L’estetica – basata sul modello di origine venduto in Cina e in diversi altri Paesi del mondo – è stata adattata dal gruppo DR e riprende gli stilemi delle altre Sportequipe.

Sportequipe 8

Largo, quindi, a una grande calandra con disegno a nido d’ape e alle voluminose prese d’aria che trasmettono un senso di sportività. Tanto stile è dato anche dai fari full LED anteriori e dalla fanaleria posteriore con effetto 3D, mentre i cerchi in lega da 20" contribuiscono a dare muscolosità alle fiancate.

Interni

Le generose dimensioni esterne si percepiscono nell’abitacolo, dove troviamo sette posti distribuiti su tre file, coi sedili anteriori che sono riscaldabili, ventilati e regolabili elettricamente. Il tetto panoramico dà ulteriore senso di spaziosità e ariosità, mentre la tecnologia di bordo è piuttosto ricca. Davanti al guidatore c’è un pannello unico su cui sono montati quadro strumenti e schermo dell’infotainment per una superficie complessiva di 26”.

Sportequipe 8

Da qui si gestiscono le principali funzionalità della vettura, come la connettività Apple CarPlay e Android Auto e il sistema di telecamere a 360°. Nel tunnel centrale è ospitato un display da 8” per regolare il climatizzatore bizona e la piccola leva del cambio automatico CVT a tre rapporti. Elegante il pannello in piano black, mentre per quanto riguarda i rivestimenti troviamo pelle nera e cuciture a contrasto bianche.

Guida

Anche se non sarà facile vedere una Sportequipe 8 in pista nel prossimo futuro, la prova organizzata dal marchio molisano è senza dubbio utile per scoprire le prestazioni sportive del SUV. I 317 CV e 510 Nm sono erogati da ben tre motori, con una configurazione molto particolare che comprende un motore turbo benzina da 146 CV e due unità elettriche integrate nel cambio.

Sportequipe 8

La trazione è solo anteriore, mentre più avanti ci sarà la possibilità di richiedere una variante dotata anche di un serbatoio di GPL. Così, la Sportequipe potrà essere spinta addirittura da tre alimentazioni diverse: benzina, GPL ed elettricità. In questo modo la percorrenza totale dichiarata da Sportequipe sarà di 1.300 km, con la possibilità di guidare per circa 80 km a zero emissioni grazie alla batteria da quasi 20 kWh.

Lo scatto 0-100 km/h è di 6,9 secondi, ma la risposta generale dell’auto è piuttosto morbida, come del resto ci si aspetta da un SUV di queste dimensioni. Lo sterzo è leggero, mentre il freno è ben modulabile, considerando la presenza della frenata rigenerativa necessaria per ricaricare la batteria. Infine, il sedile è morbido e la posizione di guida è promossa per visibilità e comfort.

Prezzi

Per il momento, il listino della Sportequipe 8 è composto da una singola versione (full optional) e da un solo allestimento, con un prezzo di partenza di 49.900 euro. La versione Exclusive con wrapping e interni in Alcantara pregiato costa 5.000 euro in più.

Più avanti si aggiungeranno anche le varianti bi-fuel benzina/GPL col 1.6 turbo da 200 CV a trazione anteriore e la 2.0 da 260 CV a trazione integrale, i cui prezzi devono ancora essere annunciati.