Era il 2022 e all'ombra del Duomo, in occasione del Milano Monza Motor Show, debuttava Sportequipe, brand con mire sportive e "premium" del Gruppo DR. A un anno di distanza, pur non decollando con le vendite (268 immatricolazioni nel 2022, 43 nei primi 5 mesi del 2023), suscita comunque interesse negli automobilisti.

Sarà perché i prezzi, pur superiori a quelli delle controparti firmate DR, rimangono concorrenziali. O perché rimane uno degli ultimi brand a credere ancora fortemente nel GPL senza buttarsi a capofitto nell'elettrificazione. Ma qual è la storia di Sportequipe e quali sono le auto che formano la gamma attuale?

Sportequipe, la storia

Il nome Sportequipe, scelto per sottolineare la maggior sportività, soprattutto nelle forme, dei modelli del brand, nasce ancor prima di DR come scuderia del Ferrari Challenge. Massimo Di Risio, fondatore del Gruppo, prima ancora di produrre e vendere auto infatti è stato un pilota e per anni ha corso in auto, compreso il monomarca del Cavallino.

Un richiamo al passato e alle corse, con modelli strettamente imparentati con le controparti DR - meccanica e motori sono gli stessi - lontani però dall'idea di sportività in senso stretto.

Il debutto di Sportequipe al Milano Monza Motor Show 2022

Sportequipe, le auto

La nuova vita di Sportequipe come brand di auto è iniziata con 4 modelli: tre SUV di differenti dimensioni e una piccola elettrica, dalla quale ha poi preso vita la DR 1.0 EV. E in arrivo c'è un quinto modello.

Come le DR, anche le Sportequipe sono basate su auto della cinese Chery, portati poi in Italia e personalizzati nelle finiture e nelle dotazioni. Guardiamo ora nel dettaglio la gamma del brand italiano.

Sportequipe 1

L'unica non ancora in vendita - verrà assemblata a Macchia d'Isernia tra qualche tempo - e l'unica 100% elettrica. Si tratta di una citycar a batterie lunga 3,2 metri e dalla quale è poi nata la DR 1.0 EV, in vendita a 25.900 euro. Basata su un telaio in alluminio e mossa da un motore da 45 kW (61 CV), può percorrere fino a 250 km grazie a una batteria da 31 kWh in grado di ricaricarsi completamente in 30 minuti se collegata a una presa da 50 kW.

Sportequipe 1

Di serie prevede climatizzatore automatico, sistema di infotainment con Andorid Auto e Apple Car Play, caricatore wireless per lo smartphone e interni in Alcantara. Il prezzo di questa cityar elettrica basata sulla Chery eQ1 non è ancora stato comunicato, ma sarà di sicuro superiore ai 26.900 euro della DR 1.0 EV.

Sportequipe 1, la scheda tecnica

Lunghezza 3,2 metri Larghezza 1,67 metri Altezza 1,59 Passo 2,15 metri Bagagliaio 110/630 litri Motore Elettrico Sincrono a magneti permanenti Potenza 45 kW (61 CV) Coppia 150 Nm Velocità massima 120 km/h Trazione Anteriore Autonomia 250 km Prezzo n.d.

Sportequipe 5

Il SUV più piccolo di Sportequipe con 4,32 metri di lunghezza (circa come Peugeot 2008 e Suzuki Vitara) e prezzo di partenza fissato 36.000 euro. Disponibile sia con motore benzina da 154 CV sia nella versione benzina/GPL (con autonomia dichiarata di 1.200 km) la Sportequipe 5 è basata sulla DR 5.0 (e quindi sulla Chery Tiggo 5x), dalla quale riprende numerose caratteristiche, modificando però - come il resto della gamma - estetica e lista delle dotazioni di serie.

Sportequipe 5

Compresi nel prezzo ci sono cerchi in lega da 20", barre sul tetto, luci full LED, telecamere a 360°, tetto apribile, climatizzatore automatico bizona, monitor centrale da 12,3", strumentazione digitale e cruise control.

Sportequipe 5, la scheda tecnica

Lunghezza 4,31 metri Larghezza 1,83 metri Altezza 1,67 metri Passo 2,63 metri Bagagliaio 340/1.100 litri Motore 4 cilindri 1.5 turbo benzina, benzina/GPL Potenza 154 CV Coppia 210 Nm Velocità massima 186 km/h Trazione Anteriore Cambio Automatico CVT Prezzo Da 36.000 euro

Sportequipe 6

Basata sulla DR 6.0 (Chery Tiggo 7 Plus), la Sportequipe 6 è lunga 4,5 metri e come la sorella minore monta il 1.5 turbo benzina da 154 CV disponibile anche in versione bifuel benzina/GPL, abbinato sempre e solamente al cambio automatico CVT.

Sportequipe 6

In vendita a partire da 38.000 euro di serie monta cerchi da 20", vetri oscurati, luci full LED, tetto panoramico apribile, climatizzatore automatico bizona, sedili in pelle e Alcantara, sedili anteriori regolabili elettricamente, monitor centrale da 12,3" e cruise control.

Sportequipe 6, la scheda tecnica

Lunghezza 4,5 metri Larghezza 1,84 metri Altezza 1,7 metri Passo 2,67 metri Bagagliaio 380/1.700 litri Motore 4 cilindri 1.5 turbo benzina, benzina/GPL Potenza 154 CV Coppia 210 Nm Velocità massima 186 km/h Trazione Anteriore Cambio Automatico CVT Prezzo Da 38.000 euro

Sportequipe 7

L'ammiraglia della gamma: lunga 4,7 metri la Sportequipe 7 offre fino a 7 posti e la stessa scelta di motorizzazioni delle sorelle minori, con prezzi a partire da 40.000 euro. La base di partenza è la Chery Tiggo 8 Pro.

Sportequipe 7

Di serie sono previsti carrozzeria bicolore, cerchi in lega da 20", telecamere a 360°, luci full LED, illuminazione interna in vari colori, climatizzatore bizona, monitor da 12,3", sistema keyless e cruise control.

Sportequipe 7, la scheda tecnica

Lunghezza 4,7 metri Larghezza 1,86 metri Altezza 1,7 metri Passo 2,63 metri Bagagliaio 230/500/1.550 litri Motore 4 cilindri 1.5 turbo benzina, benzina/GPL Potenza 154 CV Coppia 210 Nm Velocità massima 190 km/h Trazione Anteriore Cambio Automatico CVT Prezzo Da 40.000 euro

Sportequipe 8

Presentata in anteprima mondiale al Salone di Parigi 2022, la Sportequipe 8 non è ancora in commercio e rappresenta una prima volta per il brand. Sarà infatti il primo modello con powertrain ibrido plug-in, basato sul collaudato 1.5 turbo benzina/GPL. Esatto, il prossimo SUV 7 posti Sportequipe avrà alimentazione tri-modale, per un'autonomia totale dichiarata di 1.500 km.

Sportequipe 8

La potenza totale è di 320 CV ottenuti dal 1.5 turbo (156 CV) e dai due motori elettrici, uno per asse, rispettivamente da 75 e 95 CV alimentati da una batteria agli ioni di litio da 19,27 kWh. I dati ufficiali parlano di 510 Nm complessivi e 0-100 km/h coperto in 7".

Ci saranno poi anche versioni puramente termiche (benzina/GPL), sempre basate sulla Chery Tiggo 8 Pro e mosse o dal 1.6 TGDI da 260 CV e trazione integrale o dal 1.6 TDGI da 200 CV e trazione anteriore.

Sportequipe 8 PHEV, la scheda tecnica

Lunghezza 4,7 metri Larghezza 1,86 metri Altezza 1,7 metri Passo 2,63 metri Bagagliaio n.d. Powertrain 4 cilindri 1.5 turbo benzina/GPL + 2 elettrici Potenza 320 CV Coppia 510 Nm Velocità massima n.d. Trazione Integrale Cambio Automatico CVT Prezzo n.d.

Auto Sportequipe, dove si comprano

Finiti i tempi in cui le auto del Gruppo DR si acquistavano all'interno dei centri commerciali, ora i brand si appoggiano a concessionarie ufficiali sparse per tutta Italia. Per conoscere la posizione del rivenditore Sportequipe più vicino a voi potete controllare sul sito ufficiale del brand.