Continua a espandersi la collaborazione tra DR e FCA Bank che, dopo essere nata con una serie di servizi finanziari dedicati alle vetture della Casa molisana, si allarga ora anche ai modelli dei due neonati brand Sportequie e ICKX, presentati in anteprima al Milano Monza Motor Show 2022.

Come già avviene per le varie DR 6.0 (la novità più recente) e sorelle anche le altre vetture facenti parte dell'universo DR potranno essere acquistati tramite la finanziaria, con vari servizi finanziari.

I modelli

Per quanto riguarda Sportequipe con il finanziamento erogato da FCA Bank si potranno così acquistare i SUV Sportequipe 5, 6, 7 e il prossimo arrivo Sportequipe 8, la citycar elettrica Sportequipe 1 e il pick-up Sportequipe K. Se invece si preferisce un fuoristrada puro, con telaio a longheroni, si può optare per l'ICKX K2, anch'esso presentato in anteprima allo scorso Milano Monza Motor Show.

Sportequipe 1 ICKX K2

Una gamma eterogenea che ha i SUV al centro, ma che spazia anche in altri segmenti senza dimenticare l'elettrico, con una piccola da città come punto di partenza. Elettrico ma non solo: alcuni modelli saranno infatti disponibili anche in versione bifuel benzina/GPL.

I prezzi

I prezzi delle Sportequipe e del'ICKX K2 non sono ancora stati rilasciati, sappiamo però la gamma dall'aspetto più sportivi avrà listini compresi tra 30.000 e 40.000 euro mentre il fuoristrada dovrebbe viaggiare intorno ai 50.000 euro.

Le Sportequipe e ICKX viste dal vivo al MiMo 2022