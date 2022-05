DR Automobiles entra nell’orbita FCA Bank. L’accordo tra le due realtà è stato ufficializzato nel corso di una conferenza stampa tenutasi a Milano e che ha riguardato i vertici delle aziende.

Con questa partnership, FCA Bank proporrà una gamma di servizi finanziari e di mobilità a tutti i clienti che prossimamente sceglieranno i modelli con marchio DR.

Giacomo Carelli, ceo e General Manager di FCA Bank, ha accolto così il nuovo brand:

“La firma di questa partnership contribuisce a valorizzare il nostro ampio know-how nei servizi finanziari e di mobilità sviluppato in anni di esperienza in Europa. In questo modo, il numero dei partner di FCA Bank si arricchisce di una realtà in forte espansione”.