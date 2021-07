In Italia c'è un gruppo automobilistico che rispetto al 2020 ha triplicato le vendite e raddoppiato le immatricolazioni anche a confronto con il 2019. Molti avranno pensato a Tesla che in effetti ha pure fatto meglio rispetto a due anni fa, ma non ci riferiamo al fenomeno americano delle auto elettriche.

Stiamo invece parlando di DR Automobiles Groupe, il gruppo italiano con sede a Macchia d'Isernia (IS) che nei primi sei mesi del 2021 ha immatricolato in Italia 3.646 vetture dei marchi DR ed EVO. Se il +234,19% di immatricolato rispetto al 2020 e il +134,77% sul 2019 non vi dicono molto, allora sappiate che con questi numeri DR Automobiles supera in classifica Honda, Porsche, Tesla e Mitsubishi, solo per citare i marchi più vicini.

Otto SUV con prezzi accessibili e GPL

Non è facile spiegare in poche parole il perché di questo boom di vendite, ma di certo i fattori concomitanti sono diversi. In primo luogo c'è una gamma rinnovata che propone ben otto modelli, tutti di quel segmento SUV che il mercato richiede a gran voce: tre sono a marchio DR e cinque dell'ancora più economico marchio EVO.

DR 3 DR 5.0 DR F35

Altrettanto importante è la disponibilità, oltre alle motorizzazioni a benzina, delle versioni benzina/GPL che infatti rappresentano la quasi totalità del venduto. Da non dimenticare è poi il range di prezzi molto allettante della gamma DR che oscilla tra 15.400 e 26.900 euro. Ancora più bassi sono i listini della gamma EVO che, non offrendo il cambio automatico e un solo modello turbo, stanno tra 14.900 e 20.900 euro (con la EVO3 Electric a 36.600 euro).

Sconto rottamazione di 1.500 euro, fino a luglio

Una particolare spinta alle vendite del gruppo DR Automobiles viene anche dall'iniziativa promozionale degli "Eco-Incentivi" DR che è stata prorogata fino a fine luglio e prevede (con rottamazione) uno sconto di 1.500 euro sulle auto DR ed EVO dello stock disponibile in rete.

EVO3 EVO3 Electric EVO4

Un altro fattore che sembra piacere al pubblico è il costante aggiornamento della gamma modelli di DR e di EVO, con la EVO3 a benzina e GPL che si è appena affiancata alla EVO3 Electric e l'annunciato arrivo in autunno delle nuove DR 5.0 e DR 6.0.

Una gamma variegata di SUV economici

Tra i citati vantaggi offerti ai clienti di DR e di EVO, il prezzo particolarmente contenuto di tutti i modelli, è in parte spiegato dal fatto che si tratta di modelli delle cinesi Chery e JAC assemblati su licenza in Italia con componenti d'importazione, rimarchiati e rifiniti secondo le specifiche del gruppo italiano.

EVO5 EVO6

Qui sotto vi forniamo uno schema esemplificativo di quali modelli DR ed EVO sono al momento in vendita in Italia, con le specifiche tecniche essenziali, i prezzi e, come ultima curiosità, il modello di origine marchiato Chery o JAC. Ricordiamo che nel 2020 il gruppo Chery ha raggiunto l'ottavo posto nelle classifiche di vendita sul mercato cinese, mentre JAC è al decimo.

DR

Motore e potenza Cambio Prezzo Modello di origine DR 3 1.5 benzina

116 CV Manuale 5 marce 15.400 euro Chery Tiggo 3x DR 3 GPL 1.5 benzina/GPL

114 CV Manuale 5 marce 16.400 euro Chery Tiggo 3x DR 5.0 1.5 benzina

116 CV Manuale 5 marce 18.900 euro Chery Tiggo 5x DR 5.0 GPL 1.5 benzina/GPL

114 CV Manuale 5 marce 19.900 euro Chery Tiggo 5x DR 5.0 Turbo DCT 1.5 turbo benzina

154 CV Automatico DCT 6 marce 21.900 euro Chery Tiggo 5x DR 5.0 Turbo DCT GPL 1.5 turbo benzina/GPL

149 CV Automatico DCT 6 marce 22.900 euro Chery Tiggo 5x DR F35 Turbo 1.5 turbo benzina

154 CV Manuale 6 marce 23.900 euro Chery Tiggo 7 DR F35 Turbo GPL 1.5 turbo benzina/GPL

149 CV Manuale 6 marce 24.900 euro Chery Tiggo 7 DR F35 Turbo DCT 1.5 turbo benzina

154 CV Automatico DCT 6 marce 25.900 euro Chery Tiggo 7 DR F35 Turbo DCT GPL 1.5 turbo benzina/GPL

149 CV Automatico DCT 6 marce 26.900 euro Chery Tiggo 7

EVO