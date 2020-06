La Mahindra KUV100 NXT è disponibile anche nella nuova versione M-Bifuel, con doppia alimentazione benzina e GPL. Per quanto riguarda l'auto in sé non ci sono differenze dal punto di vista estetico e di equipaggiamento.

Si aggiunge ovviamente la presenza del serbatoio GPL da poco più di 34 litri, per un’autonomia complessiva di 980 chilometri secondo il ciclo NEDC. Il listino prezzi di questa versione parte da 13.750 euro.

Le altre informazioni

Questo modello è arrivato sul mercato circa 6 mesi fa e i riscontri in termini di vendite sono stati buoni, sopratutto se si prende in considerazione il pubblico femminile. Oggi, quindi, questa nuova versione permetterà di ridurre consumi, emissioni e i costi di esercizio.

Il sistema GPL è il BRC Sequent Plug&Drive e questo modello prevede tre anni di garanzia o 100.000 chilometri, con tre anni di assistenza stradale 24 ore inclusa.

Sotto il cofano

Il motore è il tre cilindri benzina da 87 CV con una coppia di 112 Nm e il consumo dichiarato è pari a 8,2 litri per 100 chilometri. Ai 560 km di percorrenza della versione classica, si aggiungono i 420 km del GPL per portare così l’autonomia complessiva a 980 km.

Come dicevamo, non cambia l’equipaggiamento della versione GPL con due sole eccezioni: il badge M-Bifuel nel posteriore ed il kit di riparazione e gonfiaggio pneumatici al posto della ruota di scorta. Così facendo, non è stata ridotta la capienza del bagagliaio, cioè 245 litri.

Prezzi

Il listino parte da 13.750 euro per la versione K6+ ed arriva a 15.750 euro per la K8. Molto interessanti le promozioni disponibili fino al 31 luglio. Entro questa data si potrà beneficiare di uno sconto di 1.000 euro sul prezzo di listino oppure delle opzioni con finanziamento ‘Formula Vantaggi’ e ‘SimpleBuy’, con rispettivamente 2.000 euro di risparmio oppure 1.000 euro e tre anni di polizza furto e incendio.