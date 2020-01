Il mercato dei SUV e crossover compatti a GPL ha una nuova protagonista in arrivo, la Dacia Duster 1.0 TCe 100 ECO-G che già promette di far saltare gli equilibri del segmento. Parliamo appunto della categoria dei “ruote alte” tanto amati in Italia e nel resto d’Europa che in questo periodo di blocchi del traffico riescono ad evitare lo stop grazie all’alimentazione bifuel benzina-GPL.

La nuova arrivata rumena si fa poi forte di una motorizzazione moderna a tre cilindri di un litro di cilindrata, cosa unica nel panorama delle GPL e giù gode di un successo di vendite che ne rende radioso l’immediato futuro commerciale. Ma vediamo con chi deve vedersela questa nuova Dacia Duster 1.0 GPL, forte anche di un prezzo di listino "stracciato" che parte da appena 14.150 euro nella versione Essential, sale a 15.850 euro in allestimento Comfort e arriva a 16.850 euro per la Prestige.

Dacia Duster

Sul prezzo vince Duster GPL

Proprio dal prezzo parte questo nostro confronto con le concorrenti della nuova Dacia Duster 1.0 TCe 100 ECO-G già presenti sul mercato, SUV e crossover che puntano a ridurre sia le spese di viaggio che quella d’acquisto. I 14.150 euro della nuova Duster 1.0 GPL sono in netto vantaggio sulla concorrenza, nella tradizione Dacia di proporre prezzi molto contenuti.

SsangYong Tivoli

Fra le rivali già in vendita l’unica che si avvicina alla Duster è la SsanYong Tivoli GPL con i suoi 17.150 euro promozionali e la cinese Haval H2 con i suoi 17.900 euro in promozione. Salendo di poco troviamo i 18.000 euro della DR4 GPL e i 18.750 euro della Kia Stonic GPL.

Haval H2

Modello Prezzo Dacia Duster 1.0 TCe 100 ECO-G Essential 14.150 euro DR4 1.6 GPL 18.000 euro Haval H2 1.5 GPL Easy 17.900 euro (promo) Kia Stonic 1.5 Eco GPL Urban 18.750 euro SsangYong Tivoli 1.6 GPL 2WD Free 17.150 euro (promo) SsangYong Tivoli 1.6 GPL 4WD Aut. Road 22.850 euro (promo)

Misure molto vicine, lunghe attorno ai 4,30 metri

Un confronto fra le dimensioni di questi SUV a GPL dal prezzo contenuto vede prevalere di pochissimo la DR4 sulla nuova Duster GPL, con 4.345 mm di lunghezza contro i 4.341 della rumena. Subito sotto i 4,34 metri c’è la Haval H2, con SsangYon Tivoli e Kia Stonic che chiudono la classifica da paraurti a paraurti.

DR4

La cinese Haval H2 vince invece nella larghezza, di un pizzico davanti alla Duster, mentre la Dacia si prende il primato per il passo più lungo, esattamente 2.673 mm. Al momento non è invece possibile fare un confronto esatto della capacità del bagagliaio perché ancora manca questo dato ufficiale della Duster 1.0 GPL.

Modello Lunghezza Larghezza Altezza Passo Dacia Duster 1.0 TCe 100 ECO-G 4.341 mm 1.806 mm 1.693 mm 2.673 mm DR4 1.6 GPL 4.345 mm 1.765 mm 1.640 mm 2.560 mm Haval H2 1.5 GPL 4.335 mm 1.814 mm 1.695 mm 2.560 mm Kia Stonic 1.5 Eco GPL 4.140 mm 1.760 mm 1.485 mm 2.580 mm SsangYong Tivoli 1.6 GPL 4.202 mm 1.798 mm 1.590 mm 2.600 mm

Questione di serbatoi e CV

Un ultimo parallelo che è già possibile fare sulla carta in attesa di provare su strada la Duster 1.0 TCe 100 ECO-G è quello fra la potenza di questi SUV a GPL e le diverse capacità dei serbatoi di carburante, benzina e GPL. In quanto a cavalleria vince la Haval H2 con i suoi 144 CV e la stessa orientale è prima anche nella capacità del serbatoio GPL: 56 litri effettivi contro i 55 litri della Kia Stonic.

Kia Stonic

L’H2 è anche l’unica dell’intero lotto ad essere monofuel, visto che il serbatoio della benzina è di appena 15 litri; questo significa che l’Haval H2 paga il bollo ridotto a un terzo in tutta Italia e in alcune regioni è addirittura esentata dal pagamento. Da segnalare poi che l’unica a proporre la trazione integrale col GPL è la SsangYong Tivoli offerta sia in versione 2WD che 4WD, quest'ultima con il rarissimo (fra le GPL) cambio automatico.