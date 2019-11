Arriva un nuovo motore per la Dacia Duster: è il benzina turbo a 3 cilindri 1.0 TCe 100 da 100 CV, che sostituisce il meno moderno aspirato 4 cilindri 1.6 SCe da 115 CV e si affianca ai turbo 4 cilindri 1.3 TCe (da 130 e 150 CV) e al turbodiesel 1.5 BluedCi da 115 CV.

Il “mille”, secondo i dati diffusi dalla casa rumena, consuma il 15% in meno rispetto al 1.6 (la media dichiarata è 18,86 km/l) e taglia del 15% le emissioni di CO2, per un totale di 121 g/km, mentre la coppia di 160 Nm è di poco superiore rispetto ai 156 Nm del 1.6 SCe.

La Duster 1.0 TCe ha il cambio manuale a 5 marce e la trazione anteriore; al momento è disponibile nemmeno a richiesta il 4x4. Dal 2020 arriverà l’impianto a GPL.

Un motore, quattro allestimenti e una serie speciale

Gli allestimenti disponibili per la Dacia Duster 1.0 TCe sono quattro, ai quali si aggiunge la serie speciale Techroad. La Duster Access ha una dotazione piuttosto essenziale, perché di serie ci sono – fra le altre cose – le ruote in acciaio di 16”, il limitatore di velocità ed i paraurti in tinta, mentre le Essential aggiunge il computer di bordo, i fari fendinebbia e la radio con bluetooth.

L’equipaggiamento diventa più completo dalla versione Comfort, che ha gli alzavetro posteriori elettrici, il clima manuale, il regolatore di velocità, il sedile di guida regolabile in altezza, lo schienale del divano ripiegabile in tre parti, i sensori di distanza posteriori, il volante regolabile in altezza e profondità e il sistema multimediale con schermo da 7”.

Ancora più ricche sono le Prestige e Techroad: la prima ha il monitoraggio dell’angolo cieco, i cerchi di 17”, il clima automatico, la retrocamera e il cassetto sotto il sedile del passeggero, mentre la seconda aggiunge il sistema d’accesso senza chiave e le telecamere di parcheggio con visuale a 360°.

I prezzi di Dacia Duster 1.0 TCe 100