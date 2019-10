La Dacia Duster piace davvero a tutti e non solo in Italia. Dopo essere diventato il SUV più venduto nel nostro Paese ed essere entrata di prepotenza nella Top 10 italiana, la Duster inizia a spopolare anche in Europa. I dati di vendita di agosto 2019 in Europa (disponibili in dettaglio solo adesso) ci dicono infatti che Dacia Duster è il secondo modello più venduto nel Vecchio continente, subito dietro la Volkswagen Golf.



Un simile risultato, per molti versi inaspettato, è frutto di una crescita esplosiva nelle vendite del SUV rumeno che piazza sul mercato europeo 19.451 pezzi contro i 26.411 della Golf.

Si tratta di una crescita del 18,3% rispetto allo stesso mese del 2018, un balzo in avanti che permette a Duster di superare in un colpo solo la Volkswagen Tiguan (in calo del 23%) e la Volkswagen T-Roc che continua a fare record di crescita (+33,3% ad agosto). Anche la sorella Dacia Sandero è dietro la Duster.

Duster e Sandero al galoppo

Andando a vedere la classifica europea delle prime dieci auto più vendute si può notare come le Dacia contribuiscono a consolidare una sorta di duopolio; i gruppi Renault e Volkswagen si dividono quasi tutta la Top 10, con l’unica eccezione dell’Opel Corsa.

Top 10 Europa agosto 2019

Marca Modello Immatricolazioni Crescita/calo su agosto 2018 Volkswagen Golf 26.411 -22,3% Dacia Duster 19.451 +18,3% Volkswagen Tiguan 18.605 -23,0% Volkswagen T-Roc 18.262 +33,3% Dacia Sandero 17.764 +9,2% Volkswagen Polo 16.692 -20,1% Renault Clio 16.498 -31,6% Skoda Octavia 15.997 +2,8% Opel/Vauxhall Corsa 14.301 +27,2% Renault Captur 13.526 -27,0%

A puro titolo di curiosità e con un po’ di rammarico segnaliamo poi che la prima auto italiana presente nella classifica di vendita d’agosto in Europa è la Fiat 500, solo 26esima, seguita dalla Fiat Panda, 36esima.

Un 2019 da incorniciare per Duster

Se si allarga invece lo sguardo ai risultati di vendita europei da inizio 2019 si nota che la stessa Duster inizia a farsi notare sul mercato, avendo raggiunto l’undicesima posizione in classifica con un +16% (contro la diciassettesima dei primi otto mesi 2018).

Top 10 Europa gennaio-agosto 2019