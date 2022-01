Il 2021 è stato un anno di grande crescita per DR: il marchio molisano ha infatti incrementato i volumi e guadagnato punti a livello di immagine grazie a prodotti che, pur rimando in fasce di prezzo più accessibili, vanno progressivamente migliorando qualità e contenuti. Il 2022 continuerà su questa falsariga con proposte concentrate soprattutto nei segmenti dei SUV compatti e medi.

Il 2022 vedrà infatti anzitutto completarsi la gamma principale con l'arrivo delle due novità presentate al MIMO lo scorso giugno, un 5.0 ancora rinnovato e il nuovissimo 6.0, mentre per il marchio low cost EVO arriverà un modello di taglia media che dovrebbe prendere direttamente il nome EVO 6 oppure direttamente EVO 7.

Ecco le novità DR per il 2022:

DR 5.0

Principale successo del marchio DR tra il 2020 e il 2021, quando ha aggiornato l'offerta con un nuovo motore turbo disponibile anche con cambio a doppia frizione DCT, il SUV DR 5.0 evolve ancora. L'ultima versione, quella vista al MIMO lo scorso giugno e che arriverà in commercio dai primi mesi del 2022, ha infatti nuovamente cambiato base, adottando quella del nuovo Chery Tiggo 4 Pro.

Chery Tiggo 4 Pro (DR 5.0 2022)

Dimensioni e forme cambiano relativamente poco, con la lunghezza che rimane sui 4,32 metri, così come i motori, che rimane il 1.5 aspirato da 114 CV per la versione con cambio manuale o Turbo da 155 CV per quella automatica che però abbandona il DCT in favore di un nuovo CVT con modalità sequenziale a 9 marce.

Nome DR 5.0 Carrozzeria SUV Motori Benzina e benzina/GPL Data di arrivo Febbraio 2022 Prezzi Da comunicare

DR 6.0

La seconda novità presentata al MIMO 2021 da DR, che va ad arricchire il calendario dei SUV in arrivo 2022, è il modello da 4,5 metri che prende il posto del DR 6 con il nome di DR 6.0: la base è la seconda generazione del Chery Tiggo 7, rinnovato nella linea e nella scocca.

Chery Tiggo 7 (DR 6.0)

Il modello originale offre il 1.5 Turbo da 156 CV con cambio CVT (la combinazione proposta su DR 5.0) oppure un più potente 1.6 Turbo da quasi 200 CV. Interessante la dotazione di sicurezza, che dispone di assistenza alla guida di Livello 2.

Nome DR 6.0 Carrozzeria SUV compatto Motori Benzina e benzina/GPL Data di arrivo Maggio 2022 Prezzi Da comunicare

EVO 6

Anche il brand EVO, che punta su prezzi ancor più concorrenziali, si prepara a espandere l'offerta verso l'alto con un SUV di taglia media da circa 4,7 metri che dovrebbe essere presentato verso fine anno, probabilmente alla prossima edizione del Milano Monza Motor Show in programma il prossimo giugno.

JAC Jiayue (EVO 6)

Il candidato più probabile a fare da base al nuovo modello, che attende di inserirsi nel calendario di tutte le novità 2022, sembrerebbe il JAC Jiayue X7, un modello lanciato in Cina nel 2020 e anch'esso motorizzato con una variante del 1.5 Turbo ACTECO abbinato però a un cambio doppia frizione a 6 rapporti.