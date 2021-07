Il Milano Monza Motor Show è pronto a tornare il prossimo anno dando ancora più spazio alla mobilità del futuro, nello specifico alle auto elettriche e ai sistemi di trasporto integrati. La rassegna dedicata al mondo dei motori, che si è svolta quest'anno a Milano e all’autodromo di Monza dal 10 al 13 giugno, andrà di nuovo in scena dal 15 al 19 giugno 2022.

La prima edizione, lo ricordiamo, ha richiamato migliaia di appassionati (o semplici curiosi) che hanno potuto ammirare per le vie del capoluogo lombardo 130 modelli di 65 brand di auto e moto; oltre a poter provare 70 vetture elettriche e ibride nei test drive sparsi per la città.

Focus sulla mobilità integrata

“Insieme ai nostri partner istituzionali, come Regione Lombardia, i Comuni di Milano e Monza e ACI, stiamo lavorando per cogliere l’occasione, affinché MIMO cresca e ampli il suo sguardo, tanto da inserire l’automobile, che resta il fulcro imprescindibile della manifestazione, in un sistema più complesso che riguarda la mobilità", ha detto Andrea Levy, Presidente MIMO.

Per l'edizione 2022 verrà dato ampio risalto alla mobilità integrata, sia attraverso la presentazione delle novità "green" dei brand e dei sistemi di ausilio alla guida, sia dando spazio alle nuove soluzioni di micromobilità, alle due ruote e ai mezzi di trasporto pubblico nell'ottica di una visione globale del sistema dei trasporti per le persone.

Stesse modalità di fruizione

L'evento, inserito ufficialmente nel calendario delle manifestazioni internazionali dell'OICA, si aprirà con la Premier Parade di mercoledì 15 giugno in piazza Duomo. La preview dinamica del MIMO porterà le anteprime assolute e le novità di prodotto, guidate dai manager della case, a sfilare davanti al pubblico sul tappeto rosso davanti al simbolo di Milano.

Queste auto verranno poi esposte il giorno successivo giovedì 16 giugno, giornata di apertura ufficiale del MIMO, assieme a tutti gli altri veicoli sulle piattaforme sparse per le vie del centro.

Per la seconda edizione confermato il format di quest'anno con esposizione all’aperto di auto e moto nel centro di Milano e test drive in differenti zone della città, ingresso gratuito per il pubblico e attività dinamiche in pista all’Autodromo di Monza.

Tutto il meglio dell'edizione 2021

Aspettando l'edizione 2022 vi ricordiamo i momenti salienti dell'evento di quest'anno, in cui vi abbiamo raccontato le novità e i modelli più attesi, tra cui la fuoristrada Militem Ferox Adventure, la one-off PJ-01 Pambuffetti, l'ibrida Jeep Wrangler 4xe, la compatta elettrica Cupra Born, l'esclusiva Pagani Huayra R e l'auto più apprezzata della prima edizione, la Bugatti Chiron Super Sport.

Tra le protagoniste del Milano Monza 2021 anche la nostra Crew Car, una Land Rover Discovery con livrea disegnata da Garage Italia e pellicolata grazie agli specialisti di DSW Wrapping che è stata di supporto durante le numerose produzioni video per il nostro canale YouTube.