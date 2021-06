Quando la pista chiama, Dallara risponde. Il costruttore emiliano ha presentato in anteprima mondiale al Milano Monza Motor Show una versione estrema della Stradale, denominata EXP e concepita solamente per l’utilizzo su circuito.

Le sue prestazioni si avvicinano a quella di un’auto da competizione: tra l’incredibile leggerezza e l’eccezionale aderenza in curva, questa Dallara fa davvero paura.

Incollata all’asfalto

Quale miglior sede se non l'Autodromo di Monza? I cordoli del circuito internazionale sono lo scenario migliore per mettere in evidenza le modifiche estreme di questo modello ancora completamente camuffato.

La base è una Stradale opportunamente elaborata per garantire prestazioni ancora più fuori dall’ordinario. Benché pesi appena 890 kg, la sua aerodinamica è talmente sofisticata che è in grado di generare 1250 kg di deportanza alle alte velocità.

Grazie alle numerose soluzioni tecniche e agli pneumatici slick di Pirelli, la Stradale EXP può assicurare in curva valori superiori ai 2,7 G: una cifra eccezionale se si pensa che la maggior parte delle auto sportive difficilmente supera gli 1,5 G. Solo hypercar come la Bugatti Veyron o la Chiron sono in grado di arrivare fino a 2,0 G, ma unicamente premendo a fondo il freno una volta arrivati a 400 km/h.

Solo per la pista

La preparazione da pista comprende anche i cerchi monodado, i martinetti per effettuare il cambio gomme rapido ai box e un cambio elettroattuato frontale per scalate rapidissime come nelle auto da corsa. La preparazione specifica le ha permesso di ottenere l’omologazione FIA. Niente da fare, al momento, per l’omologazione come auto stradale.

Il motore deriva dalla Ford Mustang: è il 2.3 Ecoboost a 4 cilindri da 290 CV, opportunamente modificato con una mappatura ancora più racing e un’iniezione extra di potenza, ma la cavalleria esatta non è stata ancora comunicata ufficialmente.

La Dallara Stradale EXP verrà svelata negli Stati Uniti a settembre. Al momento, la Casa non ha diffuso informazioni riguardo al prezzo o all’eventuale produzione in tiratura limitata.