Il Milano Monza Motor Show 2021 in programma dal 10 al 13 giugno è l’occasione per vedere in anteprima tanti nuovi modelli delle Case e degli atelier italiani e non solo.

Tra questi ultimi c’è Militem, specializzata da diversi anni nella personalizzazione di veicoli americani come il Ram 1500 e la Jeep Renegade. Al MIMO, l’azienda mostrerà la Ferox con pacchetto Adventure basata sulla Jeep Wrangler.

Una Jeep pronta a tutto

L’obiettivo di Militem è quello di fondere il DNA americano con l’artigianalità italiana. In effetti, il look è di quelli veramente USA con un assetto rialzato e minaccioso che fa apparire la Wrangler ancora più grande.

La Ferox Adventure si distingue per i paraurti rivestiti in vernice protettiva antigraffio e per lo snorkel che consente al motore di respirare anche quando si attraversano guadi impegnativi. Impossibile non notare gli pneumatici Mud Terrain da 20”, così come il kit di sollevamento da 5 cm dato dagli ammortizzatori a gas a doppia taratura.

La carrozzeria minacciosa è in contrasto coi pregiati interni rivestiti con materiali premium (come i sedili in pelle fiore, i tappeti in velluto o i pannelli in tessuto Denim) e con le caratteristiche personalizzazioni Militem sul bracciolo centrale e sulla plancia.

Il Model Year 2021 si completa ulteriormente con la barra LED nel paraurti anteriore e il nuovo terminale di scarico Dual Mode che cambia sound a seconda della modalità di guida selezionata. Nuove anche le luci Neutral fumé anteriori e posteriori, le pedane elettriche a scomparsa e il kit luci interne multicolori.

Motorizzazioni e prezzi

La Ferox è disponibile in due motorizzazioni a benzina, ossia la 2.0 turbo da 272 CV o la 3.6 V6 da 285 CV con sistema mild hybrid e-Torque.

Quattro le combinazioni disponibili dato che si può scegliere la configurazione a due e quattro porte e i relativi allestimenti Sahara (con un orientamento più “stradale”) e Rubicon (pensato maggiormente per l’off-road). Le due versioni hanno lo stesso nome e dotazione di serie della Wrangler di partenza. 12 le tinte presenti nel catalogo tra cui rosso, blu, giallo e arancione.

In ogni caso, qualsiasi sia la Militem scelta, si ha a disposizione la trazione integrale e la trasmissione automatica a 8 rapporti.

Il prezzo di partenza della Ferox è di 94.850 euro, mentre si sceglie il pacchetto Adventure il listino parte da 99.330 euro. L’equipaggiamento si può integrare attingendo alla lista degli optional di Jeep e di Militem.

Lo showroom principale è a Monza, ma la rete comprende altri concessionari a Bologna, Padova, Suzzara (MN) e uno nel Principato di Monaco. Ogni auto Militem è coperta da una garanzia europea di 36 mesi o 100.00 km estendibili a 72 mesi e km illimitati.