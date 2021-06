Un SUV che da "Sport Utility" diventa "Shooting Utility Vehicle". Si tratta della Land Rover Discovery, che ha cambiato pelle per diventare l'auto ufficiale della video crew di Motor1.com Italia.

La Discovery non è stata scelta a caso, perchè è uno dei modelli più versatili della gamma Land Rover e l'abbiamo trasformata in strumento di lavoro per la realizzazione delle riprese video che animano il nostro canale YouTube.

Riconoscerla in giro per l'Italia sarà facile grazie ad una livrea speciale disegnata su misura per lei, ma se sarete a Milano nei prossimi giorni la potrete vedere da vivo, in anteprima, in occasione del MiMo (10-13 giugno). Più precisamente saremo in Piazza San Carlo, Stand numero 80.

Livrea d'autore

La Discovery CREW CAR è caratterizzata da una livrea dedicata, il cui concept è stato sviluppato da Garage Italia, mentre gli specialisti di DSW Wrapping si sono occupati di realizzare la personalizzazione.

Ispirandosi al logo della nostra Testata, Garage Italia ha giocato coi colori bianco, nero opaco e blu elettrico. Soprattutto quest'ultimo ha un ruolo fondamentale, perché si combina con diversi toni per dare dinamismo visivo all'effetto "mimetico".

Il posteriore è a colore pieno in blu chiaro con alcuni tocchi metallizzati, e proseguendo lungo le fiancate, i passaruota ed il cofano inizia a prendere forma il motivo camouflage che a vettura in movimento crea un effetto ottico particolare. Immancabile, sulle portiere anteriori, il grande logo Motor1.com, che accompagna la scritta intera sotto gli specchietti.

L'applicazione del wrapping ha richiesto tre pellicole cast distinte, di tipo microcanalizzato: il primo strato ha coperto interamente di nero la Discovery, e i successivi hanno aggiunto gli elementi in blu lucido e azzurro opaco. In totale, sono stati necessari ben 45 metri quadri di film.

Shooting ready

Una peculiarità è la piattaforma modulare installata sul tettuccio per l'atterraggio dei droni, progettata e creata da DJI in collaborazione con Nital.

Le specifiche tecniche della Discovery CREW CAR derivano dal modello di serie in versione S, dotata del 3.0 sei cilindri da 249 CV (D250 mild-hybrid) che trasmette la potenza a un cambio automatico per poi distribuirla alla trazione integrale. La configurazione, però, è stata personalizzata sulla base delle esigenze operative del nostro team.

Ecco alcuni accessori che abbiamo scelto:

Gancio di traino estraibile elettricamente con assistenza avanzata in retromarcia

Marce ridotte

Parabrezza riscaldato

Wi-Fi di bordo

Climatizzatore quadri-zona

Sistema di ionizzazione dell’abitacolo con filtro PM 2.5

La prova su campo inizierà al termine del Milano Monza Show e vi condivideremo quanto prima le nostre impressioni insieme al backstage dei nostri video.