Che occasione avere tra le mani un mito del fuoristrada come la Land Rover Discovery! Sempre enorme e votata anche al ruolo di maxi SUV fino a 7 posti, l'inglese resta infatti un riferimento nell'off-road affrontato con stile.

Opportunità perfetta per saggiare l'efficienza di un'auto tuttofare con la prova dei consumi reali Roma-Forlì. Nei 360 km standard del test (tormentato dalla pioggia) l'inglese col motore 3.0 V6 diesel da 306 CV ha ottenuto un consumo medio di 6,15 l/100 km (16,26 km/l) e speso 30,31 euro per il gasolio del viaggio.

Tra i maxi SUV c'è chi consuma di più

La media di 6,15 l/100 km ottenuta dalla Land Rover Discovery 3.0 SDV6 306 CV può sembrare non eccezionale, ma confrontandola con quelle ottenute dai grandi SUV e fuoristrada presenti nella classifica consumi reali si capisce che il risultato è buono.

In pratica solo la BMW X7 M50d ha fatto meglio della britannica con i suoi 5,85 l/100 km (17,0 km/l), mentre la serie precedente della Land Rover Discovery 3.0 SDV6 HSE (2014) si era fermata a quota 7,20 l/100 km (13,8 km/l). Segno che anche l'efficienza della Discovery è migliorata col tempo.

Con consumi più alti troviamo poi la Jeep Grand Cherokee 3.0 V6 Multijet II da 7,30 l/100 km (13,7 km/l) e la vecchia Mercedes GL 350 BlueTEC con 7,65 l/100 km (13,0 km/l).

2,3 tonnellate e tanta coppia

L'auto in prova è la Land Rover Discovery 3.0 SDV6 306 CV in allestimento SE a 5 posti e con qualche altra opzione che porta il prezzo finale poco oltre i 74.000 euro (più ecotassa di 2.000 euro), ma occorre segnalare che questa motorizzazione non è più a listino ed è in esaurimento scorte sostituita dalla D300 MHEV.

In pratica il 6 cilindri in linea turbodiesel mild hybrid (Discovery MY 2021) ha appena sostituito questo V6 di tre litri che è abbinato al cambio automatico 8 marce dal funzionamento ineccepibile e alla trazione integrale che garantisce una motricità di altissimo livello.

La coppia di 700 Nm di questo 3.0 V6 è davvero impressionante e assieme all'altezza da terra, ad una lunghezza di poco inferiore ai 5 metri e ad un peso a vuoto di 2,3 tonnellate contribuisce a dare la sensazione di essere in groppa a un mitologico drago invincibile.

Solo in frenata e nelle curve affrontate in velocità si nota la grande massa della Discovery, mentre nella dotazione di bordo si sente la mancanza del cruise control adattivo, dei sedili elettrici (entrambi opzionali) e di un mantenimento corsia attivo che questo maxi SUV meriterebbe.

Utile il serbatoio grande

Messa di fronte ai tipici percorsi quotidiani la Land Rover Discovery 3.0 SDV6 mostra consumi un po' sopra la media solo nel caotico traffico delle metropoli e in autostrada, mentre negli altri casi la richiesta di gasolio resta accettabile. Il serbatoio da 77 litri garantisce in ogni caso percorrenze chilometriche molto elevate tra un pieno e l'altro.

I consumi nelle varie situazioni di guida

Traffico in città (Roma): 11,0 l/100 km (9,0 km/l)

693 km di autonomia

693 km di autonomia Misto urbano-extraurbano: 8,2 l/100 km (12,1 km/l)

931 km di autonomia

931 km di autonomia Autostrada: 9,5 l/100 km (10,5 km/l)

808 km di autonomia

808 km di autonomia Economy run: 5,0 l/100 km (20,0 km/l)

1.540 km di autonomia

1.540 km di autonomia Massimo consumo: 30,9 l/100 km (3,2 km/l)

246 km di autonomia

Cosa dice la carta di circolazione

Modello Alimentazione Potenza Omologazione Emissioni CO2

(NEDC) Emissioni CO2

(WLTP) Land Rover Discovery 3.0 SDV6 306 CV SE Gasolio 225 kW Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC 201 g/km 242 g/km

Dati

Vettura: Land Rover Discovery 3.0 SDV6 306 CV SE

Listino base: 71.000 euro

Data prova: 22/01/2021

Meteo (partenza/arrivo): Pioggia, 15°/Pioggia, 12°

Prezzo carburante: 1,369 euro/l (Diesel)

Km del test: 539

Km totali all'inizio del test: 6.119

Velocità media nel tratto Roma-Forlì: 84 km/h

Pneumatici: Pirelli Scorpion Verde All Season - 255/60 R19 113V M+S XL LR (Etichetta UE: B, E, 69 dB)

Consumi

Media "reale": 6,15 l/100 km (16,26 km/l)

Computer di bordo: 5,9 l/100 km

Alla pompa: 6,4 l/100 km

Conti in tasca

Spesa "reale": 30,31 euro

Spesa mensile: 67,35 euro (800 km al mese)

Quanto fa con 20 euro: 238 km

Quanto fa con un pieno: 1.252 km

