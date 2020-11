Le vetture proposte da DR, l’azienda molisana che commercializza versioni europeizzate di auto made in China, sono costantemente aggiornate, e presentano sempre offerte di un certo interesse, considerando anche i listini piuttosto aggressivi: entro il 31 dicembre, ad esempio, sono attive molte proposte di finanziamento sul SUV coupé compatto DR3 S2, dotato del 1.5 benzina aspirato da 116 CV. Si tratta di proposte piuttosto originali, con sigle che già individuano la tipologie: DR Flex, DR Jump (per saltare i primi tre mesi di rata), DR Maxi e poi i leasing DR Classic Lease 48 e DR Lease 48. Guardiamo però una delle offerte più singolari, che prende il nome di DR 50%.

In pratica si divide in due l’acquisto della DR3: la prima metà in 30 rate senza spese accessorie, l’altra metà sempre in 30 rate ma a tasso zero. Vediamo i numeri: il listino di partenza è di 15.400 euro, con 300 euro di spesa di istruttoria pratica; l’acconto o permuta è pari a 2.500 euro, e quindi si inizia il finanziamento con 30 rate da 281,80 euro (TAN 7,95%, TAEG 8,25%), senza altre spese come comunicazioni, imposta di bollo, incasso e gestione rata. Se si intende proseguire, l’importo residuo di 6.450 euro più essere pagato in 30 rate da 213,58 euro (TAN 0%, TAEG 0%), senza rate finali o limiti chilometrici.

Vantaggi

Una SUV coupé poco più corta di 4,20 metri con un 1.5 Euro 6D viene a costare nuova 15.400 euro: la DR3 è una low cost con poche concorrenti, tenendo conto che con 1.000 euro in più, c’è anche la versione benzina/GPL. Il finanziamento è singolare, per la rata piuttosto bassa della prima metà dell’importo, e per quella ancora più bassa della seconda parte a tasso zero; bene anche per i tagli sulle spese accessorie.

Svantaggi

Altre tipologie di finanziamento anche sulla stessa vettura prevedono una fase iniziale di costi ridotti o azzerati, considerando il particolare periodo di emergenza: qui invece gli interessi più alti sono all’inizio, tra l’altro con un TAN un po’ superiore rispetto alla media -fosse stato al contrario, con il tasso zero nelle prime 30 rate, la promozione sarebbe stata ancora più interessante.

In sintesi