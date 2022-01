Leasys aggiorna e "semplifica" i suoi servizi di mobilità. Le soluzioni di noleggio a breve e medio termine CarCloud e Be Free EVO si sono arricchite a partire da martedì 18 gennaio con LeasysGO!, il car sharing dedicato alla nuova Fiat 500 Elettrica.

In questo modo, chiunque vada a sottoscrivere un abbonamento a uno dei due servizi di noleggio sopracitati avrà a disposizione lo sharing incluso per un anno, con tariffa free floating e un'ora gratuita al mese.

Tariffe e durata

LeasysGo!, car sharing Leasys della nuova Fiat 500 Elettrica, per gli utenti dei servizi noleggio è basato sul sistema pay per use: al termine dei 60 minuti gratuiti, il costo del servizio pass a a 0,29 euro al minuto - fino a un massimo di 43,5 euro giornalieri.

Per il costo del servizio CarCloud, sistema di noleggio auto in abbonamento diviso a blocchi in base alla tipologia del modello, si parte dai 299 euro al mese per le più piccole Fiat Panda Hybrid, Fiat 500 Hybrid e Lancia Ypsilon Hybrid. E all'interno di uno stesso blocco si può scegliere in qualunque momento di passare da un modello ad un altro. Per 99 euro, invece, si può passare di "livello". Qui potete trovare il listino completo ufficiale, compresi i servizi aggiuntivi.

Passando invece a Be Free EVO, dove il noleggio è di durata maggiore con canone fisso per 24 mesi e uscita senza penali dal secondo mese in avanti, si parte dai 279 euro al mese per la Opel Corsa - la più economica fra le vetture disponibili nel servizio - e si arriva fino ai 479 euro al mese della Jeep Compass 4xe. La lista delle vetture comprende anche la Fiat 500 Elettrica e la Fiat 500X - le tariffe le potete trovare sulla sezione specifica del sito ufficiale Leasys.