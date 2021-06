CarCloud, il servizio di noleggio in “abbonamento” si arricchisce con due nuovi pacchetti dedicati alle elettriche e ibride francesi. Nel parco auto dell’offerta di Leasys sono entrate anche la Peugeot e-208, DS 3 Crossback E-Tense e DS 7 Crossback E-Tense plug-in hybrid.

L’introduzione di questi due nuovi pacchetti ha portato alla creazione del brand e-CarCloud destinato ad ampliarsi nei prossimi mesi con l’ingresso di altre vetture elettrificate.

I costi

L’offerta è dedicata a clienti privati e liberi professionisti e consiste in un abbonamento mensile per guidare una delle vetture proposte. Per mettersi al volante della Peugeot o delle DS è necessario, prima di tutto, effettuare l’iscrizione al servizio su Amazon per ottenere un voucher del valore di 199 euro (se si sceglie la e-208) o di 249 euro (se si desidera la DS 3 Crossback o la DS 7).

Successivamente si può convertire il buono direttamente sul sito di CarCloud. Nel caso della Peugeot il costo mensile è di 399 euro, mentre per le DS è di 799 euro.

Per entrambi i pacchetti, l’offerta è rinnovabile fino ad un massimo di 12 mesi e senza penali in caso di disdetta.

Cosa include l’abbonamento

Nell’abbonamento sono inclusi servizi come la polizza RC auto, la copertura Kasko e furto e la manutenzione ordinaria e straordinaria. I pacchetti includono il cavo per la ricarica domestica e per quella gratuita da effettuare nei Leasys Mobility Store dislocati in Italia. Per “fare il pieno” viene fornita una card, la quale è abilitata anche per la ricarica a pagamento se ci si collega alla rete di colonnine pubblica.

Una volta effettuata l’iscrizione e scelto il pacchetto, è possibile prenotare l’auto 48 ore prima dell’utilizzo e ritirarla nel Leasys Mobility Store più vicino.