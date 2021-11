Unire i vantaggi del noleggio a lungo termine con la flessibilità dell’abbonamento annuale. È questo l’obiettivo di Be Free Evo, la nuova offerta presentata da Leasys, brand del Gruppo Stellantis e controllata di FCA Bank.

Per accedere al servizio basta avere una carta di credito, tramite la quale sarà possibile per i clienti scegliere l’auto secondo le proprie esigenze. Ecco come funziona.

Alla guida in 48 ore

Pensato dall’azienda per privati, liberi professionisti e aziende, Be Free Evo è il primo abbonamento a lungo termine con durata fino a 24 mesi e offre una soluzione 100% digitale, senza anticipo e che promette di essere anche facilmente accessibile.

Il servizio consente ai clienti di ricevere l’auto selezionata in 48 ore, guidarla per 2 anni pagando una rata a canone fisso mensile e con la possibilità di uscire dall’abbonamento senza penale, effettuando la disdetta con un preavviso di almeno 10 giorni dal rinnovo del successivo mese.

La scelta dei veicoli comprende auto termiche, plug-in e full electric del Gruppo Stellantis. Disponibili al lancio cinque modelli: Opel Corsa (279 euro al mese), Fiat 500 X (379 euro/mese), le elettriche Nuova Fiat 500 e Opel Corsa-e (389 euro/mese) e l’ibrida plug-in Jeep Compass 4xe (479 euro/mese).

I passaggi per usufruire del servizio

Per iscriversi bisogna acquistare il voucher su Amazon o in alternativa presso i Mobility Store di Leasys a un prezzo di 199 euro per la Opel Corsa e di 299 euro per tutti gli altri veicoli selezionabili al lancio.

Una volta ricevuta la conferma via mail, il cliente è in grado di registrarsi sul sito dedicato inserendo il codice Amazon e procedere all’ordine dell’auto che può essere ritirata a partire dalle successive 48 ore in uno degli oltre 200 Mobility Store dell’azienda.

Nella fase di configurazione è possibile scegliere servizi aggiuntivi tramite la versione Be Free Plus che include l’estensione chilometrica a 3.000 km, rispetto ai 1.500 km base mensili compresi nel canone, e la copertura Super Cover che elimina la quota di franchigia in caso di eventi quali danni, furto e incendio.

Soluzione flessibile

La formula Be Free Evo intercetta, secondo Giacomo Carelli, CEO di FCA Bank e Chairman di Leasys, la nuove esigenze di mobilità e rappresenta “una sintesi ideale dei sempre più diffusi trend della disowwnership, della subscription economy e della sostenibilità”.

Un abbonamento a lungo termine per la prima volta accessibile con carta di credito che completa l’offerta Leasys nell’ottica di "interpretare le esigenze dei clienti, dando loro la libertà di scegliere il tipo di auto, il luogo del ritiro e i vincoli temporali”, come spiega Paolo Manfredi, CEO di Leasys Rent.