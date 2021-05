Il noleggio a lungo termine sembra non soffrire dell'emorragia di immatricolazioni auto, con una lieve flessione rispetto al 2021. Stesso discorso per le auto elettriche e ibride plug-in, sempre più presenti nei listini delle Case e con vendite che crescono di 3 o 4 cifre rispetto a 2 anni fa.

Trend positivi che vedono nascere Leasys Unlimited, noleggio a lungo termine della società del Gruppo Stellantis dedicato ai modelli ibridi plug-in ed elettrici del Gruppo. Una formula tutto incluso già attiva in Italia e in altri paesi europei come Belgio, Francia, Portogallo e Spagna.

L'offerta

Nel piano di noleggio a lungo termine Leasys Unlimited sono compresi chilometri illimitati e ricariche gratis presso tutti i Leasys Mobility Store, per "fare il pieno" alle batterie senza dover pagare nessun canone di abbonamento o un tot al kW. Fanno parte dell'offerta anche altri servizi come assicurazione RCA, furto e incendio, assistenza stradale, riparazione danni, manutenzione ordinaria e straordinaria e sistema I-Care, per controllare da remoto lo stato dell’auto.

Il contratto non prevede alcun anticipo, ma unicamente 36 rate mensili con importo variabile a seconda del modello scelto.

Prezzi e modelli

Attualmente Leasys Unlimited offre 6 modelli: le elettriche Fiat 500, Peugeot e-208 e Citroen e-C4 assieme alle ibride plug-in Opel Grandland, Jeep Renegade 4xe e Jeep Compass 4xe. L'importo della rata parte dai 449 euro per la 500 elettrica e arrivano ai 589 della Jeep Compass.

Fiat 500 elettrica Jeep Renegade 4xe

All'appello mancano modelli come Peugeot e-2008 e 3008 Hybrid, Citroen C5 Aircross Hybrid Plug-In e DS 3 E-Tense e DS 7 Crossback E-Tense. Ancora non si sa se saranno disponibili in un secondo momento.