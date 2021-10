Leasys presenta una nuova offerta che mette insieme i due “mondi” del noleggio a breve e lungo termine attraverso l’abbonamento on demand all’auto.

In pratica, oltre all’auto “principale” scelta per il noleggio “lungo”, si può disporre di una seconda vettura da utilizzare in modo frazionato o continuativo per un certo periodo nel corso dell’anno.

Due auto a disposizione

L’offerta di Leasys, brand dell’orbita di Stellantis e controllata di FCA Bank, fa parte della formula Noleggio Chiaro. Esso include la possibilità di usufruire di Leasys CarBox, l’abbonamento on demand all’auto.

In questo modo si può avere a disposizione una seconda auto utilizzabile per un totale di 10 giorni entro un anno dall’attivazione dell’offerta. Il modello è selezionabile tra i 15 di vari segmenti disponibili ed è pronto all’uso in ogni momento attraverso la prenotazione effettuata con almeno 24 ore di anticipo tramite la piattaforma digitale CarBox.

Come si attiva

La formula è inclusa fino a fine ottobre 2021 su tutti i nuovi contratti sottoscritti, appunto, con “Noleggio Chiaro”.

Per attivarlo, il cliente riceverà un codice promozionale con cui registrarsi online e attivare il servizio Leasys CarBox. A questo punto si potrà scegliere, entro un anno dall’attivazione, l’auto più adatta alle proprie necessità, selezionare le date di inizio e fine noleggio e il Leasys Mobility Store presso cui ritirare il veicolo.

In generale, comunque, CarBox è disponibile come servizio aggiuntivo su tutte le soluzioni di noleggio a lungo termine. L’offerta include chilometri illimitati, polizza RC Auto, copertura danni e furto, oneri stradali e aeroportuali.

CarBox permette di scegliere tra i tre pacchetti Compact, Medium e Large che spaziano dalla Fiat Panda, fino alla Jeep Renegade (anche plug-in 4xe) e al Fiat Ducato Van, passando per le Fiat 500 Elettrica, Tipo e Doblò.