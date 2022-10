Il giovanissimo marchio italiano Sportequipe, parte del gruppo molisano DR Automobiles, è già pronto a presentare un nuovo maxi SUV che diventa il sesto modello a listino e si pone da subito al vertice della gamma.

In realtà la Sportequipe 8 Hybrid Plug-in, presentata in anteprima mondiale al Salone di Parigi, ha l'ambizioso ruolo di essere il modello più potente e tecnologicamente evoluto del gruppo fondato da Massimo Di Risio, diventando anche la prima auto sul mercato con motorizzazione ibrida plug-in alimentata a GPL.

Per capire meglio cos'è e quali sono i punti di forza e le peculiarità di Sportequipe 8, il nuovo SUV 7 posti progettato e costruito in Italia su componenti cinesi, vi proponiamo la nostra analisi "punto per punto".

SUV massiccio a 7 posti

A pari merito con la DR 7.0, la nuova Sportequipe 8 è la più grande delle auto vendute dal gruppo DR, con i suoi 4,72 metri di lunghezza che le permettono di ospitare fino a 7 persone su tre file di sedili con schema 2-3-2.

La grande mascherina anteriore, le proporzioni massicce della fiancata e le grandi ruote in lega donano alla Sportequipe 8 un look importante da segmento D, con diverse differenze stilistiche rispetto al modello di origine venduto in Cina e in diversi altri Paesi del mondo.

L'unica ibrida plug-in a GPL

La singolarità più evidente della Sportequipe 8 Hybrid Plug-in è però nel suo sistema di alimentazione tri-modale: elettrico, benzina e GPL. Questo perché si tratta dell'unica auto ibrida plug-in (cioè ricaricabile da una prese di corrente) con impianto a GPL.

La batteria agli ioni di litio da 19,27 kWh permette di percorrere 100 km in modalità puramente elettrica, un'autonomia tra le più altre per la categoria. Sfruttando anche il serbatoio di benzina e quello del GPL l'autonomia complessiva raggiunge quasi i 1.500 km.

320 CV: record di potenza per il gruppo DR

Il cuore del powertrain ibrido è composto da un motore termico 1.5 turbo benzina da 156 CV (115 kW) affiancato da due motori elettrici da 75 e 95 CV (55 e 70 kW). Assieme sviluppano una potenza di 320 CV (la più alta per un'auto del gruppo DR) e una coppia massima di 510 Nm e permettono alla Sportequipe 8 Hybrid Plug-in di accelerare da 0 a 100 km/h in 7 secondi.

Le diverse modalità di funzionament del sistema Hybrid prevedono l'utilizzo di un solo motore elettrico a bassa velocità, due motori elettrici a velocità intermedie, termico e due elettrici, in serie alle velocità più sostenute e solo termico, alimentato a gas. Il tutto facendo sempre affidamento sulla trazione anteriore.

Tecnologia e lusso per gli interni

Uno sguardo agli interni della Sportequipe 8 esposta a Parigi rivela un abitacolo da ammiraglia rialzata con ampi rivestimenti in pelle pregiata e un grande schermo digitale TFT che raccoglie la strumentazione e la parte centrale dell'infotainment.

Sul tunnel centrale si nota la presenza della leva del cambio CVT a 3 marce, i tasti per selezionare la modalità di guida full electric o hybrid e lo schermo touch per regolare la climatizzazione.

Nella dotazione di serie sono previste anche il tetto panoramico in vetro, il sistema Keyless soft touch e le telecamere a 360 gradi.

Sportequipe 8: tutte le motorizzazioni del 2023

Tra la fine del 2022 e gli inizi del 2023 saranno disponibili anche le più tradizionali motorizzazioni bifuel benzina/GPL, senza sistema ibrido plug-in e anche in versione 4x4. Qui sotto trovate lo schema della gamma completa di Sportequipe 8 per il 2023.

I prezzi non sono stati ancora annunciati, ma è facile immaginare cifre leggermente superiori ai 40.000 euro, prezzo indicativo della Sportequipe 7.