La DR più grande della gamma si mostra al MiMo. Fino al 19 giugno al Milano Monza Motor Show si può scoprire dal vivo la DR 6.0, il cosiddetto “Voyager SUV” a benzina e GPL pensato per tutta la famiglia. Basato sulla cinese Chery Tiggo 7 Pro 7, il modello è stato ampiamente rivisto dalla Casa molisana con nuove finiture e rivestimenti.

Dimensioni, bagagliaio e dotazione

Come detto, la DR 6.0 rappresenta il modello più imponente presente nel listino del marchio. Più lungo di 3 cm e più alto di 7 cm rispetto alla F35, la 6.0 mette a disposizione una buona praticità di bordo e un’importante vano di carico che spazia da 380 litri a 1.700 litri.

La dotazione di serie è piuttosto completa e comprende un sistema d’infotainment con schermo da 12,5”, quadro digitale, cerchi da 19”, tetto panoramico, climatizzatore automatico bizona, sistema di accesso Soft Touch Keyless e postazione di ricarica wireless per lo smartphone. Le colorazioni disponibili sono rossa, nera, grigia, bianca e argento.

Motorizzazioni e prezzi

La DR 6.0 si può scegliere in un’unica motorizzazione. Nel listino c’è il solo 1.5 turbo 4 cilindri disponibile a benzina e GPL, con quest’ultima che è equipaggiata con un serbatoio da 68 litri effettivi. I dati della versione a benzina parlano di 154 CV e 210 Nm di coppia, per un consumo di 7,8 l/100 km ed emissioni di 175 g/km di CO2 nel ciclo WLTP.

Per quanto riguarda la GPL, invece, la potenza scende a 149 CV e 195 Nm con un consumo medio di 9,6 l/100 km ed emissioni di 160 g/km. Unica scelta anche per la trasmissione, un automatico CVT a 9 rapporti. I prezzi partono da 28.900 euro per la DR a benzina, mentre per la GPL è necessario aggiungere 1.000 euro.

